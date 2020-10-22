Mandalina ihracatında rekor bekleniyor

22 Ekim 2020

Ege İhracatçı Birlikleri'nin (EİB) verilerine göre, Türkiye 2019'da 57 ülkeye ihraç ettiği mandalinadan 347 milyon dolar döviz girdisi sağladı.

Mandalina ihracatında ilk sırada Türk yaş meyve sebzesini en çok tüketen Rusya pazarı yer aldı. Bu ülkeye 189 milyon dolarlık mandalina ihraç edildi. Rusya'yı 56 milyon dolarla Ukrayna ve 27 milyon dolarla da Irak izledi.

Türkiye'nin önemli mandalina üretim merkezlerinden İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçelerinde Satsuma cinsi mandalinanın hasadı devam ediyor. Günün ilk ışıklarıyla toplanan mandalinalar paketlenmek üzere fabrikalara gönderiliyor. Burada kalitesine ve büyüklüğüne göre kutulara dizilen mandalinalar daha sonra kamyonlarla hem iç piyasaya hem de yurt dışına gönderiliyor.

Hedef 400 milyon dolar

Konuyla ilgili açıklama yapan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 19 Ekim'de mandalina ihracatının başladığını belirtti. Mandalina hasadının ilk olarak Akdeniz Bölgesi'nde başladığını daha sonra da Ege'de devam ettiğini belirten Uçak, yaklaşık 10 gün sonra hem hasadın hem de ihracatın hız kazanacağını vurguladı.

Bu yıl Türkiye genelinde mandalina rekoltesinde geçen yıla göre yüzde 25 artış beklendiğini ifade eden Uçak, "Kaliteden de oldukça memnunuz. Havaların serinlemesi ve yağmurla daha da iyi olacak. Hem iç piyasaya hem de dış piyasaya yetecek bol miktarda ürünümüz var." diye konuştu.

Salgın nedeniyle narenciye ürünlerine talepte yükseliş beklediklerini dile getiren Uçak, şunları kaydetti: "Geçen yıl gerçekleştirdiğimiz 347 milyon dolarlık mandalina ihracatıyla rekor kırmıştık. Bu sene mahsulün iyi olmasıyla 400 milyon dolarlık ihracatı hedefliyoruz. Ülke çeşitliliğinde de hedefimiz 57 ülkeyi 157 ülke yapmak. Alternatif pazarlara odaklanmamız lazım. Bu mandalinayı yiyen bir daha istiyor. Ürün pazarda kendi kendine kalıcı oluyor zaten."

İlk ihracat Balkan ülkelerine

Üreticilerin her geçen gün bilinçlendiğine işaret eden Uçak, bunun da ürün kalitesini doğrudan artırdığını aktardı. Türkiye'nin meyve sebze ihracatının her yıl arttığını kaydeden Uçak, bunun en büyük sebebinin kaliteli üründe sürdürebilirlik olduğunu vurguladı.

Avrupa'da salgının ikinci dalgasının yaşandığını anımsatan Uçak, "Türkiye'den ilk ihracatı Balkan ülkelerine yaptık. Rusya'dan da çok ciddi talep var her zamanki gibi. Ancak biz ilerleyen aylarda Avrupa'dan da ciddi talep olacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA