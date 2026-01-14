Marrapodi: 40 milyar dolar ticaret hedefini yakalarız
Türkiye ile İtalya arasındaki ticaret hacmi 2024’te hedefi aşarak 32,2 milyar dolara yükseldi. İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, Roma’da düzenlenen IV. Hükümetlerarası Zirve’de ortaya konan 40 milyar dolarlık yeni hedef için, “İddialı olmakla birlikte kesinlikle ulaşılabilir” dedi. Marrapodi, iki ülke şirketlerinin “tekil projelerden yapısal sanayi ortaklıklarına yönelmeye başladığını” vurguladı.
Nagihan KALSIN
Türkiye ile İtalya arasındaki ekonomik iş birliği 2024 yılında ticarette hedefin aşılmasıyla yeni bir eşiğe taşındı. Ticaret hacmi 32,2 milyar dolara çıkarken, Roma’da IV. Hükümetlerarası Zirve kapsamında belirlenen 40 milyar dolarlık yeni hedef de gündemin üst sıralarına yükseldi.
İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, DÜNYA Gazetesi’ne verdiği özel röportajda, iki ülke liderlerinin belirlediği hedefe ilişkin değerlendirmesinde, “40 milyar dolar hedefi iddialı olmakla birlikte kesinlikle ulaşılabilir” ifadelerini kullandı.
“32 milyar doların aşılması önemli başarı”
Büyükelçi Marrapodi, 2024’te ortaya çıkan tablonun iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin yalnızca büyümediğini, aynı zamanda daha olgun bir yapıya kavuştuğunu gösterdiğini söyledi. Marrapodi, “2024 yılında elde edilen sonuç, ekonomik iş birliğimizin büyük bir dinamizm içinde olduğunu göstermektedir. 32 milyar dolar hedefinin aşılması son derece önemli bir başarıdır ve üretim sistemlerimiz arasındaki ilişkinin sağlamlığını teyit etmektedir” dedi. Bu performansın daha büyük bir potansiyelin işareti olduğunu vurgulayan Marrapodi, “Bununla birlikte, önümüzdeki yıllarda tam anlamıyla değerlendirilebilecek çok daha büyük bir potansiyelin mevcut olduğuna yürekten inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu.
“Ekonomilerimiz birbirini tanıyor”
40 milyar dolarlık hedefin gerçekçiliğine ilişkin açıklamasında iki ülke ekonomilerinin geçmişten gelen üretim ve tedarik bağlarına işaret eden Marrapodi, “Ekonomilerimiz birbirini iyi tanımakta, uzun süredir diyalog içinde olup, etkin biçimde bütünleşmeyi öğrenmiş üretim zincirlerine dayanmaktadır” dedi. Özel sektörde yaşanan dönüşümü de önemli bulduğunu ifade eden Marrapodi, “Şirketlerin, artık tekil projelerle sınırlı kalmayıp, daha geniş ve yapısal sanayi ortaklıkları yoluyla uzun vadeli iş birliklerine yönelme eğiliminin arttığını görmekteyiz” açıklamasında bulundu.
Hacim ve nitelik artıyor
Büyükelçi Marrapodi, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin yalnızca hacim değil, nitelik bakımından da farklı bir aşamaya geçtiğini vurgulayarak, bu dönüşümün 40 milyar dolar hedefini desteklediğini belirtti. Marrapodi, “Ekonomik iş birliğimizin bu niteliksel evrimi, 40 milyar dolarlık hedefi gerçekçi kılan unsurdur. Mesele yalnızca rakamların artması değil, giderek daha olgun ve stratejik bir nitelik kazanan bir ilişkinin sağlamlaştırılmasıdır” ifadelerini kullandı.
SACE’den 600 milyon euroluk 5 anlaşma
İlişkilerin olgunlaşmasının somut göstergelerinden birinin Roma’da düzenlenen İş Forumu olduğunu belirten Marrapodi, “Yaklaşık 500 katılımcı, 300 şirket ve imzalanan toplam 11 yeni anlaşma” bilgisini paylaştı. Bu anlaşmalar arasında SACE’nin imzaladığı sözleşmelere dikkat çeken Marrapodi, “Bunlar arasında SACE tarafından imzalanan 5 anlaşmanın toplam değeri 600 milyon euroyu aşmaktadır” dedi.
“İniş-çıkışlar kaçınılmaz, krizlerde mekanizma lazım”
Ticaretin dış koşullardan etkilenebileceğini vurgulayan Marrapodi, hedefe giden yolda dönemsel dalgalanmaların olabileceğini belirtti. Marrapodi, “Elbette ticari ilişkiler birçok dış değişkene de bağlıdır; ithalat ve ihracat ilgili ülkelerin ve özellikle içinde bulundukları bölgenin GSYİH’sı büyüdükçe artmaktadır. Bu nedenle hedefe ulaşma yolunun inişli çıkışlı dönemler içermesi kaçınılmaz olacaktır” diye konuştu.
Uluslararası gelişmelerin etkisine de dikkat çeken Marrapodi, “Çatışmalar ve uluslararası istikrarsızlıkların ticarete fayda sağlamadığına da inanıyorum. Bu yüzden uluslararası durumu izlemek ve kriz dönemlerinde ticareti teşvik edebilecek mekanizmaları hayata geçirmek gerekli olacaktır” dedi.
“Türkiye, istikrarlı ve stratejik ortak”
Türkiye’de yaklaşık 1.500 İtalyan sermayeli şirketin faaliyet göstermesi ve doğrudan yatırımların 5,2 milyar dolara ulaşmasını da değerlendiren Marrapodi, bu verilerin İtalya’nın Türkiye’ye yaklaşımı açısından güçlü bir mesaj verdiğini söyledi. Marrapodi, “Bu yatırımlar, İtalya’nın Türkiye’yi istikrarlı ve stratejik bir ortak olarak gördüğünü açıkça göstermektedir” dedi.
İtalyan şirketlerinin Türkiye’ye uzun vadeli baktığını kaydeden Marrapodi, “Birçok İtalyan şirketi onlarca yıldır Türkiye’de faaliyet göstermekte, yerel ekonomik yapıya tam anlamıyla entegre olmuş durumda bulunmakta ve Türkiye’nin güçlü sanayi potansiyeli ile bölgesel bağlantılar açısından sahip olduğu benzersiz konumu takdir ettikleri için büyümeye devam etmektedir” ifadelerini kullandı.
“Resmi yatırım verileri düşük görünüyor”
Büyükelçi Marrapodi, doğrudan yatırımlara ilişkin verilerin Türkiye’deki İtalyan varlığını tam yansıtmama ihtimali bulunduğunu da dile getirdi. Marrapodi, “İtalyan doğrudan yatırımlarına ilişkin verilerin büyük olasılıkla olduğundan daha düşük göründüğünü de belirtmek gerekir. Zira istatistikler sermayenin geldiği ülkeyi esas almakta, şirketlerin gerçek aidiyetini dikkate almamaktadır” dedi .Bu nedenle İtalyan yatırımlarının bir kısmının resmi rakamlarda görünmediğini belirten Marrapodi, “İtalyan kaynaklı doğrudan yabancı yatırımların önemli bir bölümü resmi rakamlara tam olarak yansımamaktadır” değerlendirmesinde bulundu.
Yeni yatırım alanları lojistik, sağlık, savunma
Önümüzdeki dönemde yatırım iş birliklerinin daha stratejik sektörlere kaydığını belirten Marrapodi, “Geleceğe bakıldığında, daha yüksek yenilikçilik düzeyine ve stratejik perspektife sahip sektörlere yönelik artan bir ilgi gözlemlemekteyiz” dedi.
Marrapodi, bu alanları “yeşil ve dijital dönüşüme ilişkin projeler, altyapı sektör girişimciliği, ileri lojistik faaliyetleri, tarımsal gıda işleme ve sağlık hizmetleri” olarak sıraladı. Savunma ve havacılık alanında da dikkat çekici bir dinamizm bulunduğunu vurgulayan Marrapodi, “İki ülke arasındaki iş birliğinin son zamanlarda hayli dinamik bir seyir izlediği havacılık ve savunma sanayii de bu kapsamda özel bir önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.
Enerji ortaklığı: “Avrupa’nın enerji güvenliğine katkı”
Türkiye-İtalya enerji iş birliğinin Avrupa’nın enerji güvenliği bakımından da önem taşıdığını vurgulayan Marrapodi, iki ülkenin enerji yollarında birbirini tamamlayan konumda bulunduğunu söyledi.
Marrapodi, “İtalya ile Türkiye arasındaki enerji ortaklığı, ikili ilişkilerin ötesine geçen stratejik bir nitelik taşımakta ve Avrupa’nın enerji güvenliğine doğrudan katkı sağlamaktadır” dedi. İtalya’nın Akdeniz ve Güney Avrupa için merkez, Türkiye’nin ise kaynak akışında koridor niteliği taşıdığına dikkat çeken Marrapodi, enerji çeşitlendirmesi açısından iş birliğinin kritik rol oynadığını belirtti. İtalyan şirketlerinin Türkiye’deki projelere katkı verdiğini hatırlatan Marrapodi, “ENI tedarik sözleşmelerinde yer almakta; SAIPEM ise son yılların ülkedeki en önemli enerji projelerinden biri olan Karadeniz’deki Sakarya Gaz Sahası’nın geliştirilmesine katkı sağlamaktadır” ifadelerini kullandı.
Savunmada yeni dönem: LBA Systems ortaklığı
Baykar ve Leonardo’nun kurduğu LBA Systems ortaklığının Avrupa'da insansız hava sistemleri alanında 100 milyar dolarlık bir potansiyele işaret etmesini değerlendiren Marrapodi, iş birliğinin stratejik bir alanda kurulduğunu söyledi. Marrapodi, “İki şirket arasındaki iş birliği, son 20 yılda Türkiye’nin savunma alanında olağanüstü ilerlemeler kaydederek son derece yüksek düzeyde sanayi ve teknolojik kabiliyetler geliştirdiği bir sektörde hayata geçirilmiştir” diye konuştu.
Ortaklığın iki ülkenin birlikte yüksek rekabet gücü oluşturabileceğini gösterdiğini vurgulayan Marrapodi, “LBA Systems sadece yeni bir ortak girişim olmamakla birlikte, aynı zamanda İtalya ile Türkiye’nin birlikte çalışarak gerçekten ileri, rekabetçi ve uluslararası pazarlarda güçlü bir konum elde edebilecek çözümler üretebileceğinin de somut bir göstergesidir. Bu ortaklık daha büyük bir sanayi iş birliğinin önünü açacak. Bu girişim, ikili ilişkilerimizin ulaştığı olgunluk düzeyini yansıtmakta ve daha da yapılandırılmış bir sanayi iş birliğinin önünü açmaktadır”dedi.
Vize başvurularına özel ilgi
Türk vatandaşlarının vize talebinde pandemi sonrasında belirgin bir artış yaşandığını belirten Büyükelçi Marrapodi, “Pandeminin bitmesinden bu yana ticari, turizm, taşımacılık ve eğitim amaçlı olmak üzere oldukça önemli bir artış yaşanmıştır” dedi. Marrapodi, Ankara, İstanbul ve İzmir’deki konsolosluk birimlerinin bu talebe yanıt verebilmek için yoğun çalıştığını vurguladı.
Ticari seyahat edenler için randevulara erişimi kolaylaştıran adımlar atıldığını belirten Marrapodi, “Girişimciler ve ticari amaçlı seyahat eden kişiler için randevulara erişimi kolaylaştıran özel prosedürler hayata geçirilmiştir” diye konuştu. Öğrenciler için de ayrı bir uygulama devreye alındığını kaydeden Marrapodi, “Geçtiğimiz yaz, akademik yılın başlangıcı öncesinde öğrencilerin randevu alma süreçlerine destek olmak amacıyla özel bir çağrı merkezi devreye sokulmuştur” açıklamasında bulundu.