Marrapodi: 40 milyar dolar ticaret hedefini yakalarız

Nagihan KALSIN

Türkiye ile İtalya ara­sındaki ekonomik iş birliği 2024 yılında ticarette hedefin aşılmasıyla yeni bir eşiğe taşındı. Tica­ret hacmi 32,2 milyar dola­ra çıkarken, Roma’da IV. Hü­kümetlerarası Zirve kapsa­mında belirlenen 40 milyar dolarlık yeni hedef de günde­min üst sıralarına yükseldi.

İtalya’nın Ankara Büyükelçi­si Giorgio Marrapodi, DÜN­YA Gazetesi’ne verdiği özel röportajda, iki ülke liderle­rinin belirlediği hedefe iliş­kin değerlendirmesinde, “40 milyar dolar hedefi iddialı ol­makla birlikte kesinlikle ula­şılabilir” ifadelerini kullandı.

“32 milyar doların aşılması önemli başarı”

Büyükelçi Marrapodi, 2024’te ortaya çıkan tablo­nun iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin yalnızca büyüme­diğini, aynı zamanda daha ol­gun bir yapıya kavuştuğunu gösterdiğini söyledi. Marra­podi, “2024 yılında elde edi­len sonuç, ekonomik iş birli­ğimizin büyük bir dinamizm içinde olduğunu göstermek­tedir. 32 milyar dolar hede­finin aşılması son derece önemli bir başarıdır ve üre­tim sistemlerimiz arasında­ki ilişkinin sağlamlığını teyit etmektedir” dedi. Bu perfor­mansın daha büyük bir po­tansiyelin işareti olduğunu vurgulayan Marrapodi, “Bu­nunla birlikte, önümüzdeki yıllarda tam anlamıyla de­ğerlendirilebilecek çok daha büyük bir potansiyelin mev­cut olduğuna yürekten ina­nıyorum” değerlendirme­sinde bulundu.

“Ekonomilerimiz birbirini tanıyor”

40 milyar dolarlık hedefin gerçekçiliğine ilişkin açıkla­masında iki ülke ekonomile­rinin geçmişten gelen üretim ve tedarik bağlarına işaret eden Marrapodi, “Ekonomi­lerimiz birbirini iyi tanımak­ta, uzun süredir diyalog için­de olup, etkin biçimde bü­tünleşmeyi öğrenmiş üretim zincirlerine dayanmaktadır” dedi. Özel sektörde yaşanan dönüşümü de önemli buldu­ğunu ifade eden Marrapodi, “Şirketlerin, artık tekil pro­jelerle sınırlı kalmayıp, da­ha geniş ve yapısal sanayi or­taklıkları yoluyla uzun vadeli iş birliklerine yönelme eğili­minin arttığını görmekteyiz” açıklamasında bulundu.

Hacim ve nitelik artıyor

Büyükelçi Marrapodi, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin yalnızca hacim değil, nitelik bakımından da farklı bir aşamaya geçti­ğini vurgulayarak, bu dönü­şümün 40 milyar dolar he­defini desteklediğini belirt­ti. Marrapodi, “Ekonomik iş birliğimizin bu niteliksel ev­rimi, 40 milyar dolarlık he­defi gerçekçi kılan unsurdur. Mesele yalnızca rakamların artması değil, giderek daha olgun ve stratejik bir nitelik kazanan bir ilişkinin sağlam­laştırılmasıdır” ifadelerini kullandı.

SACE’den 600 milyon euroluk 5 anlaşma

İlişkilerin olgunlaşması­nın somut göstergelerinden birinin Roma’da düzenlenen İş Forumu olduğunu belirten Marrapodi, “Yaklaşık 500 katılımcı, 300 şirket ve imza­lanan toplam 11 yeni anlaş­ma” bilgisini paylaştı. Bu an­laşmalar arasında SACE’nin imzaladığı sözleşmelere dik­kat çeken Marrapodi, “Bun­lar arasında SACE tarafın­dan imzalanan 5 anlaşmanın toplam değeri 600 milyon euroyu aşmaktadır” dedi.

“İniş-çıkışlar kaçınılmaz, krizlerde mekanizma lazım”

Ticaretin dış koşullardan etkilenebileceğini vurgula­yan Marrapodi, hedefe giden yolda dönemsel dalgalan­maların olabileceğini belirt­ti. Marrapodi, “Elbette ticari ilişkiler birçok dış değişke­ne de bağlıdır; ithalat ve ihra­cat ilgili ülkelerin ve özellik­le içinde bulundukları böl­genin GSYİH’sı büyüdükçe artmaktadır. Bu nedenle he­defe ulaşma yolunun iniş­li çıkışlı dönemler içer­mesi kaçınılmaz ola­caktır” diye konuştu.

Uluslararası gelişme­lerin etkisine de dik­kat çeken Marrapo­di, “Çatışmalar ve uluslararası istik­rarsızlıkların tica­rete fayda sağlama­dığına da inanıyo­rum. Bu yüzden uluslararası du­rumu izlemek ve kriz dönemlerin­de ticareti teşvik edebilecek meka­nizmaları hayata geçirmek gerekli olacaktır” dedi.

“Türkiye, istikrarlı ve stratejik ortak”

Türkiye’de yakla­şık 1.500 İtalyan sermayeli şirketin faaliyet gösterme­si ve doğrudan yatırımların 5,2 milyar dolara ulaşması­nı da değerlendiren Marra­podi, bu verilerin İtalya’nın Türkiye’ye yaklaşımı açısın­dan güçlü bir mesaj verdiği­ni söyledi. Marrapodi, “Bu yatırımlar, İtalya’nın Türki­ye’yi istikrarlı ve stratejik bir ortak olarak gördüğünü açık­ça göstermektedir” dedi.

İtal­yan şirketlerinin Türkiye’ye uzun vadeli baktığını kayde­den Marrapodi, “Birçok İtal­yan şirketi onlarca yıldır Tür­kiye’de faaliyet göstermekte, yerel ekonomik yapıya tam anlamıyla entegre olmuş du­rumda bulunmakta ve Tür­kiye’nin güçlü sanayi potan­siyeli ile bölgesel bağlantılar açısından sahip olduğu ben­zersiz konumu takdir ettikleri için büyümeye devam etmek­tedir” ifadelerini kullandı.

“Resmi yatırım verileri düşük görünüyor”

Büyükelçi Marrapodi, doğ­rudan yatırımlara ilişkin ve­rilerin Türkiye’deki İtalyan varlığını tam yansıtmama ihtimali bulunduğunu da di­le getirdi. Marrapodi, “İtal­yan doğrudan yatırımlarına ilişkin verilerin büyük ola­sılıkla olduğundan daha dü­şük göründüğünü de belirt­mek gerekir. Zira istatistik­ler sermayenin geldiği ülkeyi esas almakta, şirketlerin ger­çek aidiyetini dikkate alma­maktadır” dedi .Bu neden­le İtalyan yatırımlarının bir kısmının resmi rakamlar­da görünmediğini belirten Marrapodi, “İtalyan kaynaklı doğrudan yabancı yatırımla­rın önemli bir bölümü resmi rakamlara tam olarak yansı­mamaktadır” değerlendir­mesinde bulundu.

Yeni yatırım alanları lojistik, sağlık, savunma

Önümüzdeki dönemde yatı­rım iş birliklerinin daha stra­tejik sektörlere kaydığını be­lirten Marrapodi, “Geleceğe bakıldığında, daha yüksek yenilikçilik düzeyine ve stratejik perspek­tife sahip sektörlere yönelik artan bir ilgi gözlemlemekteyiz” dedi.

Marrapodi, bu alanları “yeşil ve di­jital dönüşüme iliş­kin projeler, altyapı sektör girişimcili­ği, ileri lojistik fa­aliyetleri, tarım­sal gıda işleme ve sağlık hizmetle­ri” olarak sırala­dı. Savunma ve havacılık alanın­da da dikkat çekici bir dinamizm bu­lunduğunu vurgu­layan Marrapodi, “İki ülke arasında­ki iş birliğinin son zamanlarda hayli dinamik bir seyir izledi­ği havacılık ve savunma sa­nayii de bu kapsamda özel bir önem taşımaktadır” ifadeleri­ni kullandı.

Enerji ortaklığı: “Avrupa’nın enerji güvenliğine katkı”

Türkiye-İtalya enerji iş birliğinin Avrupa’nın enerji güvenliği bakımından da önem taşıdığını vurgulayan Marrapodi, iki ülkenin enerji yollarında birbirini tamamlayan konumda bulunduğunu söyledi.

Marrapodi, “İtalya ile Türkiye arasındaki enerji ortaklığı, ikili ilişkilerin ötesine geçen stratejik bir nitelik taşımakta ve Avrupa’nın enerji güvenliğine doğrudan katkı sağlamaktadır” dedi. İtalya’nın Akdeniz ve Güney Avrupa için merkez, Türkiye’nin ise kaynak akışında koridor niteliği taşıdığına dikkat çeken Marrapodi, enerji çeşitlendirmesi açısından iş birliğinin kritik rol oynadığını belirtti. İtalyan şirketlerinin Türkiye’deki projelere katkı verdiğini hatırlatan Marrapodi, “ENI tedarik sözleşmelerinde yer almakta; SAIPEM ise son yılların ülkedeki en önemli enerji projelerinden biri olan Karadeniz’deki Sakarya Gaz Sahası’nın geliştirilmesine katkı sağlamaktadır” ifadelerini kullandı.

Savunmada yeni dönem: LBA Systems ortaklığı

Baykar ve Leonardo’nun kurduğu LBA Systems ortaklığının Avrupa'da insansız hava sistemleri alanında 100 milyar dolarlık bir potansiyele işaret etmesini değerlendiren Marrapodi, iş birliğinin stratejik bir alanda kurulduğunu söyledi. Marrapodi, “İki şirket arasındaki iş birliği, son 20 yılda Türkiye’nin savunma alanında olağanüstü ilerlemeler kaydederek son derece yüksek düzeyde sanayi ve teknolojik kabiliyetler geliştirdiği bir sektörde hayata geçirilmiştir” diye konuştu.

Ortaklığın iki ülkenin birlikte yüksek rekabet gücü oluşturabileceğini gösterdiğini vurgulayan Marrapodi, “LBA Systems sadece yeni bir ortak girişim olmamakla birlikte, aynı zamanda İtalya ile Türkiye’nin birlikte çalışarak gerçekten ileri, rekabetçi ve uluslararası pazarlarda güçlü bir konum elde edebilecek çözümler üretebileceğinin de somut bir göstergesidir. Bu ortaklık daha büyük bir sanayi iş birliğinin önünü açacak. Bu girişim, ikili ilişkilerimizin ulaştığı olgunluk düzeyini yansıtmakta ve daha da yapılandırılmış bir sanayi iş birliğinin önünü açmaktadır”dedi.

Vize başvurularına özel ilgi

Türk vatandaşlarının vize talebinde pandemi sonrasında belirgin bir artış yaşandığını belirten Büyükelçi Marrapodi, “Pandeminin bitmesinden bu yana ticari, turizm, taşımacılık ve eğitim amaçlı olmak üzere oldukça önemli bir artış yaşanmıştır” dedi. Marrapodi, Ankara, İstanbul ve İzmir’deki konsolosluk birimlerinin bu talebe yanıt verebilmek için yoğun çalıştığını vurguladı.

Ticari seyahat edenler için randevulara erişimi kolaylaştıran adımlar atıldığını belirten Marrapodi, “Girişimciler ve ticari amaçlı seyahat eden kişiler için randevulara erişimi kolaylaştıran özel prosedürler hayata geçirilmiştir” diye konuştu. Öğrenciler için de ayrı bir uygulama devreye alındığını kaydeden Marrapodi, “Geçtiğimiz yaz, akademik yılın başlangıcı öncesinde öğrencilerin randevu alma süreçlerine destek olmak amacıyla özel bir çağrı merkezi devreye sokulmuştur” açıklamasında bulundu.