Mauritius, kablo tedarikçisi arıyor

Türkiye ile Mauritius arasındaki ticari ilişkiler çok büyük boyutlarda olmamakla birlikte genel olarak değişen bir eğilim göstermektedir. Türkiye Cumhuriyeti ile Mauritius Cumhuriyeti arasında Serbest Ticaret Anlaşması’nın iç onay işlemleri taraflarca tamamlanmış olup, söz konusu anlaşma 1 Haziran 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bugün ise ekonomik alanda Afrika’da örnek gösterilebilecek bir ülke durumunda olan Mauritius’dan Türk ihracatçılara bir fırsat kapısı aralandı. Bu kapsamda 1976 yılından itibaren binalara aydınlatma, enerji, ağ ve erişimi yönetimi için çok sayıda çözüm sunan bir firma, dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’a bir ithalat talebi bıraktı. Firma yayınladığı ilanla Türkiye’den kablo tedarikçileri aradığını belirtti.

İlanında istediği ürünün özelliklerine ayrıntılı bir şekilde yer veren ithalatçı ile iletişime geçmek isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilecekken, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.