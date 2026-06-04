Mayısta ihracatın lideri otomotiv oldu: En büyük pazar neresi?

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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, mayıs ayında sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi, 3,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

En fazla ihracat yapan sektörler arasında kimyevi maddeler ve mamulleri 3 milyar dolarla ikinci, elektrik ve elektronik sektörü 1,5 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Mayıs ayında oransal olarak ihracatını en fazla artıran sektör, yüzde 33,9 ile savunma ve havacılık sanayisi oldu. Türkiye ihracatının yüzde 83,2'sini gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı, söz konusu ayda 16,2 milyar dolar olarak hesaplandı.

Geçen ay ihracatın yüzde 14,2'sini gerçekleştiren tarım grubunda yüzde 11 azalışla 2,8 milyar dolarlık, ihracatın yüzde 2,6'sını oluşturan madencilik grubunda ise yüzde 5,5 düşüşle 501,9 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya

Geçen ay en fazla ihracat yapılan ülkeler 1,5 milyar dolarla Almanya, 1,2 milyar dolarla ABD ve 1 milyar dolarla İtalya oldu.

Bu dönemde en çok ihracat yapan iller ise 7,4 milyar dolarla İstanbul, 2 milyar dolarla Kocaeli ve 1,7 milyar dolarla Ankara olarak sıralandı.

Söz konusu dönemde parite, ihracata 347 milyon dolarlık katkı verdi.