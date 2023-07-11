Meksika çelik boru ürünleri ithal edecek

Meksikalı firma çelik boru ithal etmek istiyor. Firma yetkilileri Turkishexporter’da yayınladıkları ilanda borunun 50 x 50 x 3 mm ölçülerinde olması gerektiğine yer verdi. Firma, üreticilerden Manzanillo Limanı için fiyat tekliflerini bekliyor.

Çelik boru alım ilanı detaylarına buradan ulaşın.

Türkiye 7. sırada yer alıyor

Dünya Ticaret Örgütü’nden sağlanan verilere göre geçtiğimiz yıl global ölçekte 397,9 milyar dolar demir veya çelik ürün ihracatı gerçekleştirilmiştir. Türkiye, bu ihracat havuzunda 10,5 milyar dolarla 7. sırada yer almaktadır.

Türkiye, söz konusu sektörde en fazla Almanya ile iş birliği yapmıştır. Almanya’ya 1,1 milyar dolar demir veya çelik ürün ihraç eden ülke, Meksika’ya ise 115 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmiştir.

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Meksika’dan yoğun talep

2022 yılında 12,7 milyar dolar demir veya çelikten ürün ithalatı yapan Meksika, bu yıl da benzer ürünler ithal etmeyi sürdürüyor. Ülke, geçtiğimiz yıl söz konusu sektörde en fazla ithalatı ABD’den yapmıştır. Türkiye ise Meksika’nın ithalat listesinde 14. sırada bulunuyor.