Meksika, Türkiye’den ekmek üretim hattı satın alacak

Meksika, Latin Amerika'nın ekonomik devlerinden biri olarak parlıyor ve büyüme potansiyeliyle tüm dünyanın dikkatini çekiyor. Ancak, bu büyüme fırsatlarına ulaşmak Türkiye için henüz yeterince keşfedilmemiş bir alan gibi görünüyor. Türk şirketleri için Meksika pazarı, hala keşfedilmeyi bekleyen büyük bir potansiyele sahip.

Meksika'da faaliyet gösteren bir mühendislik ve makine firması, Türkiye’nin en büyük e-ihracat B2B platformu TurkishExporter üzerinden yüksek kalitede ekmek üretim hattı satın almak için ithalat alım talebinde bulundu.

Bu ihracat fırsatının detaylarını ve iletişim bilgilerini görmek isteyen firmalar, Forie demo hesap oluşturarak bu ilana erişebilir ve ilgili firma ile iletişime geçebilirler.