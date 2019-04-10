Meyve sebzede ihracat şampiyonları ödüllendirildi

10 Nisan 2019

ESRA ÖZARFAT

BURSA - İhracatta başarı hikâyesi yazan yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri firmaları, Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) ve Uludağ Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin (UMSMİB) Bursa’da ortaklaşa düzenlediği 2018 İhracat Şampiyonları Ödül töreninde ödüllendirildi.

UYMSİB Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Aşkar ve UMSMİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Gençoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen 2018 İhracat Şampiyonları Ödül töreninde, yaş meyve sebzede 102, yaş meyve sebze mamullerinde ise 85 firma ödüllendirildi. Ödül töreninin açılış konuşmasını yapan UYMSİB Başkanı Aşkar, birlik olarak 2018’de bir önceki yıla göre yaş meyve sebze ihracatını yüzde 13 artırarak 130,9 milyon dolara ulaştırdıklarını belirterek, Almanya, Hollanda, Rusya Federasyonu, Birleşik Krallık, Romanya, Norveç, Fransa, Ukrayna, Avusturya ve İsveç’in sektörün en önemli ihracat pazarları olduğunu söyledi. Zeytin, kiraz, Bursa Siyah İnciri, biber nar, elma, armut ve domatesin en çok ihraç edilen ürünler olduğunu ifade eden Cafer Aşkar, “Ülkemiz bulunduğu coğrafi konumuyla birçok pazara etki edebilecek güce, üretim çeşitliliği ile büyük bir avantaja sahiptir. Ürettiğimiz ürünlerin tarladan tüketiciye kadar izlenebilirliğe sahip olması yönüyle uluslararası pazardaki gücünü daha da etkin kılmaktadır” diye konuştu.

“Birçok üründe ‘Made in Turkey’ ibaresi aranıyor”

UMSMİB Başkan Yardımcısı Orhan Gençoğlu, geçen yıl meyve sebze mamulleri ihracatının yüzde 11 artışla 1.5 milyar dolar olduğunu ifade ederek şöyle konuştu: “Birlik olarak da ihracatımızı yüzde 13 artırarak 176,3 milyon dolara ulaştırdık. Almanya başta olmak üzere, Birleşik Devletler, Hollanda, Irak, Birleşik Krallık, Yunanistan ve Fransa başlıca ihracat pazarlarımız arasında yer alıyor. Tunus, Burkina Faso, Gine, Makao, Sri Lanka ve Bahamalar da 2018’de ilk kez ihracat gerçekleştirdik.” Dünya pazarlarının siyasi ve ekonomik krizlerle boğuştuğunu, özellikle yakın ve komşu pazarlarda yaşanan gelişmelerin ticareti daha da zorlaştırdığını dile getiren Orhan Gençoğlu, “Bugün sektörümüz, meyve ve sebze ürünlerini işlemede en son teknolojilerin kullanıldığı, üretim kalitesinin giderek arttığı ve ihracata önemli katkılar sağlayan bir sanayi konumuna geldi. İhracata dönük üretimi ve net döviz girdisi yüksekliği ile sektörümüz ülke ekonomisi açısından önemli bir role sahiptir. Günümüzde artık birçok üründe ‘Made in Turkey’ ibaresi aranır oldu. Bizler de bu başarının sürdürülebilir olmasını sağlamak için çalışıyoruz. Sektörümüz, doğru politikalarla desteklendiği takdirde dünya pazarında söz sahibi olabileceğimizi düşünüyoruz” dedi.

“Stratejik sektör tarımda kalıcı çözümler üretilmelidir”

Orhan Gençoğlu, tarım sektörünün küresel ısınmadan dolayı bütün ülkeler tarafından stratejik sektör olarak görüldüğüne dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülkemiz bir tarım ülkesidir. Tarımda kapasitenin altında seyreden üretim, ithal ikameci politikalar, üreticiyi kısa ve uzun vadede olumsuz etkilemekte ve tüketicinin de temel gıda maddelerini daha pahalıya satın almasına neden olmaktadır. Tarım ürünleri ithalat politikası, çözüm olarak görülmemeli, kalıcı çözümler üretilmelidir. Tarımda ithalata dayalı geçici çözüm sağlayan politikaların yerine uzun vadeli kendine yeterliliği sağlamaya yönelik üretim politikaları izlenmeli ve üretim desteklenmelidir.”

Yaş meyve sebzede en çok ihracat gerçekleştiren ilk üç firma Alara Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret AŞ, Alanar Meyve ve Gıda Üretim Paz. San. Tic. AŞ, S.S. Marmara Zeytin Tarım Sat. Koop. Birliği Marmarabirlik olurken, meyve sebze mamullerinde en fazla ihracat yapan firmalar da sırasıyla Erbak-Uludağ Pazarlama Satış ve Dağıtım AŞ, Elite Naturel Meyve Suyu İç ve Dış Tic. AŞ, Anadolu Efes Biracılık ve Malt. Sanayi A.Ş. oldu.