Mısır, büfe ekipmanları satın alacak

79,71 milyar dolarlık ithalat hacmine sahip Mısır’dan bir alım talebi e-ihracat platformu TurkishExporter’a bırakıldı. Mısır’da yiyecek ve içecek sektöründe hizmet veren firma, ilanlarında Türkiye’den reşo tabağı dahil olmak üzere büfe ekipmanları satın alacağını yazdı. Bu ithalatçı firma ile görüşme başlatabilmek için TurkishExporter kurumsal üyesi olmanız veya Forie’ye ilk kez üye olacaksanız demo hesap sahibi olmanız gerekiyor.

Demo hesap sahipleri ilk kez üye olmuşlarsa girişte 10 kredi kazanabiliyor ve bu ilandaki alıcıya erişebiliyorlar.

Mısır’a kolay ihracat

Türk üreticileri ve ihracatçıları artık Mısır pazarına daha kolay ve etkili bir şekilde ulaşabiliyorlar. Forie tarafından sunulan "Forie Databank," bir ihracat adres bankası gibi hizmet veriyor. Bu kaynak sayesinde, Mısır’daki ithalatçılar, toptancılar ve perakendeciler gibi potansiyel iş ortaklarına hızla erişim sağlanıyor. Sektör ayrımı yapmaksızın geniş bir veri tabanını içeren bu kaynak, Türk işletmelerinin Mısır pazarındaki fırsatları keşfetmelerine yardımcı oluyor.

Eğer ilgilendiğiniz sektördeki veriler henüz eklenmediyse, TurkishExporter / Forie'deki kurumsal müşteri temsilcileri ile iletişime geçerek bu verilere kolayca erişebilirsiniz. Ayrıca, TurkishExporter üyesiyseniz, GTIP / HSCODE ile konşimento verilerini de talep edebilirsiniz.

GTİP Kodu 7323 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 7323 Gtip kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTIP Kodu: 7323- Demir veya çelikten sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve aksamı; demir veya çelik yünü; demir veya çelikten sünger ve temizleme veya parlatmada kullanılan eşya, eldivenler ve benzerleri.