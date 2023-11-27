Mısır, çelik kütük ithal edecek

Dubai ve ötesindeki tüketici pazarlarıyla güçlü bir ortaklık kuran ve farklı projeler için gerekli çeşitli hammaddelerin tedariğini sağlayan Mısır merkezli firma, dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter ile Türkiye’deki ihracatçılara Mısır pazarının kapısını araladı. İthalatçı firma yayınladığı ilanla Türkiye’deki üreticilerden çelik kütük satın alacağını belirtti. İlanda istediği ürünün özelliklerine detaylı bir şekilde değinen firma, ilgili üreticilerden fiyat teklifi bekliyor.

Mısırlı ithalatçı firmanın yayınladığı ihracat fırsatını görmek isteyen çelik kütük ihracatçıları, Forie’de bir basic üyelik https://www.forie.com/tr/apps/ başlatıp ithalatçı firmanın detaylarına ulaşabilirler.

Mısır’a ihracatın kolay yolu: “Forie Databank"

Türk üreticileri ve ihracatçıları artık Mısır pazarına daha kolay ve etkili bir şekilde ulaşabiliyorlar. Forie tarafından sunulan "Forie Databank," bir ihracat adres bankası gibi hizmet veriyor. Bu kaynak sayesinde Mısır’daki ithalatçılar, toptancılar ve perakendeciler gibi potansiyel iş ortaklarına hızla erişim sağlanıyor. Sektör ayrımı yapmaksızın geniş bir veri tabanını içeren bu kaynak, Türk işletmelerinin Mısır pazarındaki fırsatları keşfetmelerine yardımcı oluyor.

Türkiye’nin kütük ithalatı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, Türkiye’nin kütük ve blum ithalatı bu yılın ağustos ayında aylık yüzde 23 düşüşle ve yıllık yüzde 20,2 artışla 218.086 milyon ton oldu. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık yüzde 27,3 düşerek ve yıllık yüzde 5,6 artarak 121,99 milyon dolar seviyesinde yer aldı.

Yılın ilk sekiz ayında ise Türkiye’nin kütük ithalatı yıllık yüzde 59,3 artarak 2,46 milyon milyon ton olurken, bu ithalatın değeri yıllık yüzde 31 artışla 1,47 milyar dolar seviyesine yükseldi.