Mısır firması, gıda kimyasalları ithal edecek

Mısır’la gelişen politik ilişkiler hızlı bir şekilde ikili ticari ilişkileri yukarı taşıdı. Gün geçmiyor ki Mısır’dan yeni bir ithalat fırsatı TurkishExporter’a girmesin. Bugün de Mısır’da ilaç üretimi yapan ve iddialı büyüme odaklı ilaç şirketi alım ilanı yayınladı: “Gıda derecesinde; 500 ton / CIF ve Mısır teslim sodyum bikarbonat ihtiyacımız var”

İlandaki Mısırlı ilaç firmasının erişim bilgilerini edinmek için TurkishExporter’ın kurumsal üyesi olmanız veya Forie mobil ihracat uygulamasında basic / demo hesap açmanız gerekiyor. Forie mobil ihracat uygulamasını ilk kez indirecek firmalar kendileri sağlanan 10 kredi bu talebi görebiliyor.