Mısır, tarım ilaçları ithal etmek istiyor

Türkiye dış ticaret potansiyelini her geçen gün artırırken, TurkishExporter iş dünyasına sürekli yeni kapılar açmaya devam ediyor. Her gün yenilenen ve çeşitlenen bu fırsatları değerlendiren ihracatçılar, uluslararası pazarlarda ticaret yapıyor ve uzun vadeli iş ortaklıkları kuruyorlar. Bu şekilde Türk ihracatçıları, dünya pazarlarında daha fazla yer edinerek ülke ekonomisinin büyümesine katkı sağlıyorlar.

Bu fırsatlardan biri bugün Türkiye’nin en büyük B2B platformu TurkishExporter’a Mısır’dan geldi. Mısır’da gübre ve zirai ilaç alanlarında üretici olan bir firma, tarım ilaçlarından biri olan pestisit ithal etmek için Türk pestisit fabrikalarıyla görüşeceğini yazdı. İlandaki firmanın erişim bilgilerini edinmek için TurkishExporter kurumsal üyesi olmanız veya Forie mobil ihracat uygulamasında basic / demo hesap açmanız gerekiyor.

Mısır ihracat pazar araştırması

Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için dünya pazarlarına yönelik yeni bir ticari istihbarat kaynağı olan "Forie Databank," ihracatçıların ve iş dünyasının hizmetine sunuldu. Bu kaynak; ithalatçılar, toptancılar ve mağaza şirketlerine ulaşmanızı sağlayan bir ihracat adres bankası niteliğinde. Sektör fark etmeksizin Mısır pazarına ihracat yapmak isteyen firmalar, tüm verilere buradan ulaşabiliyor.

Eğer ürün veya hizmetlerinize yönelik sektör verileri henüz Forie Databank'ta bulunmuyorsa, TurkishExporter / Forie'deki kurumsal müşteri temsilcinizle iletişime geçerek talepte bulunabilirsiniz. Ayrıca, TurkishExporter kurumsal üyesi iseniz, GTIP / HSCODE ile ilgili konşimento verilerini de bu kaynaktan talep edebilirsiniz.