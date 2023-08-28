Mısır tekstil firması, oluklu mukavva ambalaj istiyor
Mısır’da tekstil sektöründe faaliyet gösteren havlu firması, Türkiye’den oluklu mukavva ambalaj kutular ithal edecek.
Mısır’la politik ilişkilerimizin iyileşmesinin ardından TurkishExporter’a Mısır’dan alım talep akmaya başladı. Bugün ambalaj sektöründe ilana çıkan Mısır’da tekstil üreticisi firma ülkemizden mukavva ambalaj almak üzere kağıt ambalaj üreticisi şirketler arıyor.
Ülkesi Mısır’da tekstil üreticisi olan bu firmanın yayınladığı ihracat fırsatını görmek isteyen kuru ambalaj sektörü ihracat şirketleri, Forie’de bir demo üyelik başlatıp ithalatçı firmanın detaylarına ulaşabiliyorlar.