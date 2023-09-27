Mısır, Türkiye’den çipura ve levrek ithal etmek istiyor

Suların gizemli dünyasından gelen deniz ürünleri, sofralarda yer bulmaya devam ediyor. Afrika’nın üçüncü büyük ekonomisi Mısır, Türkiye’nin e-ihracat platformu TurkishExporter’da deniz ürünleri alım ilanı yayınladı. Mısır merkezli deniz ürünleri tedarikçisi firma, Türkiye’den taze çipura ve levrek ithal etmek istediğini yazdı. Bu ihracat fırsatının detaylarını ve iletişim bilgilerini görmek isteyen firmalar, Forie demo hesap oluşturarak bu ilana erişebilir ve ilgili firma ile iletişime geçebilirler.

Gıda sanayi sektöründe hazır ihracat müşteri listeleri

Gıda sanayi sektöründe deniz ürünleri ihracatı yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı Forie’de hizmet vermeye başladı. Hırvatistan, Rusya, Hollanda Kanada ve daha birçok ülkedeki ithalatçı firmaların ismi, web sitesi, telefon numarası gibi iletişim bilgilerinin bulunduğu “Forie DataBank”, bir ihracat adres bankası niteliğinde. Gıda sanayi sektöründe deniz ürünleri isteyen ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabiliyorsunuz.



Üretim veya ihracat yaptığınız sektör ile ilgili veriler henüz bu kaynağa yüklenmemişse, TurkishExporter / Forie’deki kurumsal müşteri temsilcinizle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca TurkishExporter kurumsal üyesi iseniz, temsilcinizden GTIP / HSCODE ile konşimento verileri de isteyebilirsiniz.

Gtip Kodu 0304 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 0304 GTIP kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTİP Kodu: 0304 – Balık filetoları ve diğer balık etleri (kıyılmış olsun olmasın) (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)