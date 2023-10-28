Mısır’dan büyük alım: PVC Granül

PVC granül, polivinil klorür (PVC) adı verilen bir polimerin, yüksek sıcaklık ve basınç altında granül formunda üretilmesiyle elde edilen bir malzemedir. PVC granül, çeşitli endüstriyel ve ticari uygulamalarda kullanılan çok yönlü bir malzemedir.

Birçok sektörde kullanılan PVC granülü satın almak isteyen Mısır şirketi Türkiye’nin e-ihracat platformu TurkishExporter’a bir alım ilanı yazdı.

Alım ilanında şirketi hakkında bilgiler yazan bu ithalatçı ile görüşmek isteyen Türk firmaları Forie’de demo talep ederek kendilerine özel atanacak temsilciden destek alabilir.