Mısır’dan toptan alım: plastik şişe kapağı

Türkiye’nin B2B platformu TurkishExporter’a her gün onlarca alım ilanı gelmeye devam ediyor. İlanları takip eden Türk ihracatçı şirketler, uluslararası pazarlara açılıyor. Bugün de Mısır’da gıda sektöründe sağlıklı beslenme ürün gruplarıyla faaliyet gösteren firma, TurkishExporter sayfasına bir ilan bıraktı. İlanlarında Türkiye’den toptan 42mm plastik şişe kapağı ithal edeceğini söyledi. Bu ithalatçı firma ile görüşme başlatabilmek için TurkishExporter kurumsal üyesi olmanız veya Forie’ye ilk kez üye olacaksanız demo hesap sahibi olmanız gerekiyor.

Demo hesap sahipleri ilk kez üye olmuşlarsa girişte 10 kredi kazanabiliyor ve bu ilandaki alıcıya erişebiliyorlar.

Plastik ambalaj sektöründe hazır ihracat müşterileri

Türkiye’de plastik ambalaj sektöründe faaliyet gösteren bir firmaya sahip veya plastik ambalaj sektörü ürünleri dış ticaret uzmanı iseniz aşağıdaki dosyalara mutlaka bir göz atın. Henüz ürün satmadığınız yeni pazarlara daha az maliyetle açılmak ve daha çok ülkeye ihracat yapmak için gerekli binlerce ithalatçı şirketin adresi bu kaynakta.

Birçok üründe hem sektörel hem de ülke bazında ayrışmış ithalatçı firmaların tümünün iletişim bilgileri 2022 ve 2023 yılına ait. Üretim veya ihracat yaptığınız sektördeki veriler “Forie DataBank”a henüz yüklenmemişse, TurkishExporter / Forie’deki kurumsal müşteri temsilcinizle iletişime geçerek bilgileri isteyebilirsiniz. Bu kaynağın dışında, TurkishExporter kurumsal üyesi iseniz ayrıca GTIP / HSCODE ile konşimento verilerini de talep edebilirsiniz.

GTIP Kodu 392350 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 392350 GTIP kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTİP Kodu: 392350- Plastiklerden eşya taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus malzemeler; plastikten tıpalar, kapaklar ve diğer kapama malzemeler: - Tıpalar, kapaklar ve diğer kapama malzemeleri.