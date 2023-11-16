Mısır’dan Türkiye’ye asansör talebi

Türkiye ve Mısır arasında yeniden başlayan görüşmeler iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin ivme kazanmasına sebep olurken, Mısır pazarını da yeniden canlandırdı. Mısır’ın Türkiye ile arasındaki ticaret hacmi ise böylelikle 10 milyar dolara ulaştı.

İki ülke arasındaki bu olumlu gelişmeler devam ederken, dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter ise Türkiye’deki ihracatçılara Mısır pazarının kapısını araladı. Çok çeşitli uluslararası taşımacılık, lojistik gibi hizmetler sunan Mısırlı bir firma Türkiye’nin en büyük B2B platformu TurkishExporter’a bıraktığı ilanla, Türkiye’deki üreticilerden asansör satın alacağını duyurdu.

Mısırlı ithalatçının yayınladığı ihracat fırsatını görmek isteyen asansör ihracatçıları, Forie’de bir basic üyelik başlatıp ithalatçı firmanın detaylarına ulaşabilirler.

Mısır’a ihracatın kolay yolu: “Forie Databank"

Türk üreticileri ve ihracatçıları artık Mısır pazarına daha kolay ve etkili bir şekilde ulaşabiliyorlar. Forie tarafından sunulan "Forie Databank," bir ihracat adres bankası gibi hizmet veriyor. Bu kaynak sayesinde Mısır’daki ithalatçılar, toptancılar ve perakendeciler gibi potansiyel iş ortaklarına hızla erişim sağlanıyor. Sektör ayrımı yapmaksızın geniş bir veri tabanını içeren bu kaynak, Türk işletmelerinin Mısır pazarındaki fırsatları keşfetmelerine yardımcı oluyor.