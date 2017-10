Mısırlı firma, ani su ısıtıcı cihazlar ithal etmek istiyor

10 Ekim 2017

Mısır’dan irtibata geçen bir firma, Türk malı ani su ısıtıcı cihazlar ithal etmek istediğini belirterek tedarikçiler aramaktadır.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Dear Sirs

please note that we are checking for the instant water heater Turkish made, please contact us if you are interest in dealing with our company.

Best regards

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/372753_instant-water-heaters-turkish-made-required-in-egypt

Bu ihracat fırsatı/talebine erişmek istiyorsanız; %80 oranına çıkan hibe desteklerinden, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) toplu üyelik desteği kapsamında yararlanabilirsiniz. Lütfen bilgi için form doldurunuz ve 444 23 99’u arayıp bilgi isteyiniz.

Başvuru Formu Linki : https://turkishexporter.net/tr/contact