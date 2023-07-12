Mobilya ihracat şirketleri: Daha çok mobilya ihracatı için hedef adresler hazır

Şimdi de mobilya üretim ve ihracat firmalarıyla alt sektörleri için yeni verileri yükleniyor.

Yüklenecek data setlerinde öncelik Avrupa, Doğu Avrupa ve Balkan ülkelerinde olacak.

Dünya Ticaret Örgütü Verileri

Dünya Ticaret Örgütü’nden alınan bazı ithalat verileri şu şekilde:

· Dünyada en çok ithalat yapan: ABD / 86 milyar dolar

· Türkiye'nin toplam ithalatı: 931 milyon dolar

· En çok ithalat yaptığı ülke: Çin 254 milyon dolar

GTİP Kodu 94 olan mobilyalar, tıpta veya cerrahide kullanılan mobilyalar, yatak takımları ve benzeri eşyalar için Dünya Ticaret Örgütü tarafından hazırlanan verilere göz atabilirsiniz.

· Toplam global ihracat: 317 milyar dolar

· En çok ihracat yapan ülke: Çin / 131 milyar dolar

· Türkiye'nin mobilya ihracatı: 5,2 milyar dolar (11.sırada)

Mobilya'da Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülkeler

· Irak: 540 milyon dolar

· Almanya: 505 milyon dolar

· ABD: 297 milyon dolar

· Fransa: 237 milyon dolar

· İsrail: 230 milyon dolar