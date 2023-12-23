Mobilya ihracatçıları için yüzlerce yeni müşteri şimdi Forie Databank’ta

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü Türkiye'nin her bölgesinde üretimden istihdama yoğun yatırımlar gerçekleştirerek hedeflenen ihracat rakamlarına ulaşmak için çalışmalarına devam ediyor. Afrika kıtasına yapılan ihracatta ise önemli artışlar sağlanırken, Türkiye’nin ilk 5 pazarından biri olan Libya’nın yanı sıra özellikle Fas’ta da rekor büyüme sağlanıyor.

Mobilya üreticileri için ithalatçı listeleri

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile bugün 94 GTIP numaralı mobilya sektöründeki yüzlerce toptancı ve ithalatçı şirketin verilerini “Forie Databank” aracılığıyla üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliği ile sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde mobilya sektörün de iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.

Mobilya sektörü başarılı ihracat rakamlarına ulaştı

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) açıklamasına göre, Türkiye'nin 2023 ekime dair ihracat verileri Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından paylaşıldı.

Ekim ihracatı geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 7,4'lük artışla 22,9 milyar dolar olarak gerçekleşirken, son 12 aylık dış satım yüzde 0,7 artışla 254,8 milyar dolara ulaştı. Yurt dışında gerçekleştirdiği yoğun faaliyetler sonucunda istikrarı yakalayan mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü ekimde de başarılı ihracat rakamlarına ulaştı. Ekimde 678 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren sektör, yılın 9 ayında ise 6,6 milyar dolarlık dış satıma ulaşmış oldu.

Kasım ayında da yüzde 9,4’lük düşüşle 690 milyon dolarlık ihracat yapan Türkiye mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü, 11 aylık dönemde ise yüzde 4,8’lik düşüşle 7,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Sektörün Türkiye geneli ihracatında miktar bazında kasım ayında yüzde 4, Ocak-Kasım döneminde ise yüzde 6,4 düşüş oldu.

Türkiye'nin en çok mobilya ihracatı yaptığı ülkeler listesi:

Dünyada toplam ihracatın 308 milyar dolar olduğu 94 GTİP Kodlu Mobilyalar, Tıpta veya Cerrahide Kullanılan Mobilyalar, Yatak Takımları ve Benzeri Doldurulmuş Eşya ihracat kümesinde Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ülkeler sırasıyla şöyle:

Irak: 540 milyon dolar

Almanya: 505 milyon dolar

ABD: 297 milyon dolar

11. sıradaki Türkiye’nin ihracatı ise; 5,2 milyar dolar

Dünyada en çok mobilya ithalatı yapan ülkeler:

Dünyadaki toplam ithalat: 295 milyar dolar

ABD: 86 milyar dolar

Almanya: 23,3 milyar dolar

İngiltere: 14,5 milyar dolar

Türkiye'nin ithalatı ise: 931 milyon dolar