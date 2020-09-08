Mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı ilk 8 ayda 3,5 milyar dolar oldu

08 Eylül 2020

İstanbul İhracatçı Birlikleri'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, 2020’nin ilk 8 ayında sektörün toplam ihracatının 3,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Bu rakamın 2,1 milyar dolarını mobilyanın oluşturduğunu belirten Güleç, şunları kaydetti:

"12 milyar dolarlık üretim gücü ile Türk mobilya sektörü dünyanın 13. büyük üreticisi durumunda bulunuyor. Pandemi bütün sektörleri olduğu gibi mobilya üretim ve ihracatını da olumsuz etkiledi. Haziran ve temmuzda yakaladığımız güçlü artışı ağustosa da taşıdık. Geçen yılın aynı dönemine göre mobilya ihracatımızda yaşanan artış yüzde 5 olarak gerçekleşti. Bu artışın diğer aylarda da yaşanmasını bekliyoruz. Ürettiğinin yüzde 37’sini ihraç eden Türk mobilya sektörü iç pazarda da talep açısından büyük bir yoğunluk yaşıyor. Mobilyada yılsonu için hedeflediğimiz rakamlarımız ihracat tarafında 4 milyar dolar, iç satışta 60 milyar Türk Lirasıdır."

ABD’ye mobilya ihracatı yüzde 6 arttı

Mobilya sektörünün yılın 8 ayında en fazla ihracatı Almanya, İngiltere, Suudi Arabistan, Irak ve Libya’ya yaptığını dile getiren Güleç, "40 milyar dolar ile dünyanın en büyük mobilya ithalatçısı olan ABD’nin özel önem verdikleri pazarlardan biri ve buraya yönelik çalışmalarımız sonuç verdi. COVID-19 pandemisine rağmen ilk 8 ayda Amerika pazarına ihracatımız yüzde 6 arttı. Bir diğer önemli pazarımız olan Çin’de de Şubat’tan itibaren başlayan olumsuz tabloyu geri çevirdik. Haziran ve Temmuz ayında sadece Çin’e olan ihracatımız yüzde 150 artış gösterdi. İsrail ve Fransa pazarındaki etkinliğimiz de gittikçe artıyor. Gelişmiş pazarların ihracattaki payını artırdığını görüyoruz. Bu olumlu havanın ve pozitif yönlü ivmenin kalıcı olması ve pandemi etkisi olmaksızın ihracatımızın bu iki önemli pazarda artması en büyük hedefimiz." ifadelerini kullandı.

Dünya mobilya dış ticaretinden hali hazırda yüzde 1,4’lük pay aldıklarını aktaran Güleç, hedeflerinin 2023’te bu aranı yüzde 2,5’a çıkarmak ve ihracatta 10 milyar dolara ulaşmak olduğunu vurguladı.

İsrail, Avustralya ve Güney Kore’ye sanal ticaret heyeti düzenlenecek

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri ihracatçıları Birliği tarafından, pandemi döneminde başlayan sanal ticaret heyetlerine devam edileceğini belirten Güleç, yıl sonuna kadar netleşen ülkeleri İsrail, Avustralya ve Güney Kore olarak bildirdi.

Güleç, "Türk mobilyasının tasarım gücünü göstermek, yeni iş bağlantıları yakalamak ve pazardan aldığımız mevcut payı arttırmak için düzenlediğimiz ülke ziyaretleri ve ticaret heyetlerini sanala taşıdık. Görüşmelerin maksimum verimde ve her hangi bir problem yaşanmadan devamını sağlayan alt yapımızla 14-16 Eylül’de İsrail’e yönelik sanal ticaret heyeti düzenleyeceğiz. 14-16 Ekim tarihleri arasında ise Avustralya için sanal ticaret heyeti gerçekleştireceğiz. Sonrasında Güney Kore’ye yönelik benzer bir çalışmamız olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA