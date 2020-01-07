Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde 5.5 milyar dolarlık ihracat

07 Ocak 2020

İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, 2019 yılında sektörün ulaştığı ihracat rakamlarını açıkladı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatının yüzde 10,3 artışla 5, 531 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirten Güleç, toplam rakamın içinde mobilyanın aldığı payın 3.481 milyar dolar olduğunu söyledi. Sektörün 2019 yılında en çok ihracatı sırasıyla Irak, İsrail, İran, Birleşik Krallık ve Libya’ya gerçekleştirdiğini açıklayan Güleç, ortalama kilogram başı ihracat bedelinin ise 1,2 dolar olduğunun altını çizdi.

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü 2019 yılını geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 10,3 artışla 5, 531 milyar dolar ihracat rakamıyla kapattı. Mobilya ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 11’lik artışla yılı 3.481 milyar dolar ihracat ile kapatarak önemli bir başarı elde etti.

“2020 yılı için ihracat hedefimizi yukarı çektik”

2019 yılında en çok ihracat yapılan ülkelerin sırasıyla Irak, İsrail, İran, Birleşik Krallık ve Libya olduğunu belirten Başkan Güleç, özellikle Libya’ya ihracatın geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 44,77’lik bir artışla 266 milyon doları gerçekleştiğini aktardı. Sektörün hedeflediği yılsonu rakamlarına ulaştığını açıklayan Güleç, 2020 yılında büyüme hedefine ulaşma doğrultusunda birlik olarak ihracat odaklı çalışmalara devam edeceklerini kaydetti. Ocak başında açıklanan mobilyada yüzde 8’lik KDV indiriminin yurt içi satışların yanı sıra yurt dışı satışları da pozitif anlamda etkilemesini beklediklerini dile getiren Güleç, mobilya tarafında 2020 ihracat hedeflerini, 4,5 milyar dolar olduğunu ifade etti.

Mobilyacının ABD ile ilişkileri gelişti, Türk depoları kurulmaya başlandı

Yanı sıra sektörün hedef pazarlarından olan ABD’ye ihracat yapan 5 sektörden bir tanesi olduklarının belirten İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, “ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross’un Türkiye ziyaretinin sektöre çok güçlü bir katkısı oldu. Biz de o görüşmeye katıldık. Bu ziyaretin bakan düzeyinde olması ABD’li ithalatçıların gündemine Türk mobilyasını soktu. Şu anda bir çok mobilya markamız ABD’de Lojistik Merkezleri kurulabilmesi için yatırım yapmaya başladı. 2020’de ABD’ye 1 milyar dolar mobilya ihracatı hedefliyoruz. Biz sektör olarak gücümüzü biliyoruz. Neden en büyük pazarlardan biri olan Amerika’ya 10 milyar dolar değerinde mobilya satmayalım. Sektör olarak ölçek ekonomisine geçme zamanımız geldi. Bu bakış açısıyla büyük pazarın önemli oyuncularından olabiliriz. Biz biliyoruz ki 2023 hedefimizi sadece Amerika pazarına gerçekleştireceğimiz ihracat ile ulaşabiliriz” dedi.