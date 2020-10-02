Mobilyada rota Avustralya

02 Ekim 2020

Pandemi sürecinde küresel pazarlara yönelik sanal ticaret heyetleri düzenleyen İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, dünya genelinde 3 milyar dolarlık ithalatı bulunan Avustralya'ya 14-16 Ekim 2020 tarihleri arasında Sanal Ticaret Heyeti gerçekleştirecek. Birlik, söz konusu etkinlik ile Türkiye mobilya sanayinin söz konusu pazardaki konumunu güçlendirmeyi planlıyor.

Bu yılın ilk sekiz ayında toplam mobilya ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artışla 2,1 milyar dolar olarak gerçekleştiğini söyleyen İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, pandemi sürecinde mevcut pazarların korunması, yeni pazar çalışmalarının devamı için dijitale taşınan sanal ticaret heyetlerinin kesintisiz sürdüğünü ve İsrail’in ardından yeni rotanın Avustralya olduğunu açıkladı.

Avustralya'nın tüm dünyadan 3 milyar dolarlık mobilya ithal ettiğini belirten Güleç, Türkiye’nin bu pazara ihracatını yakın vadede 50 milyon dolara, orta vadede ise 100 ila 150 milyon dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

"Avustralya pazarını artıda kapatırız"

Türkiye’nin Avustralya’ya mobilya ihracatındaki gelişimini değerlendiren Ahmet Güleç, pandemi döneminde başlayan yavaşlamanın haziran ayı ile birlikte toparlanmaya başladığını aktardı. Son yıllardan Türkiye'den Avustralya’ya istikrarlı şekilde mobilya ihracatı gerçekleştirildiğine dikkati çeken Güleç, "Bu noktada, 2020 yılının ilk sekiz ayında pandeminin de etkisiyle 5 milyon dolar bir ihracat rakamına ulaşıldı. Geçen yıl aynı dönemde 8 milyon dolar olan ihracatın bu yıl 5 milyon dolarda kalması Mart-Nisan ve Mayıs aylarında yaşanan kısıtlamaların etkisiyle oldu. Ancak, Haziran ayında başlayan toparlanma hızla devam ediyor. Türk mobilya sektörünün 2020 yılını da Avustralya pazarında artışla kapatmasını bekliyoruz." dedi.

Yakın vadede hedef, 50 milyon dolar

Avustralya’nın mobilya ithalatına ilişkin bilgi veren Ahmet Güleç, şunları kaydetti: “Avustralya’ya ihracatın oturmaya mahsus mobilyalarda yoğunlaştığını söyleyebiliriz. Özellikle oturma odası mobilyaları ve parçaları ile aksesuarları alanında bir uzmanlaşmamız olduğu görülüyor. Avustralya tüm dünyadan 3 milyar dolar mobilya ithal ediyor. En önemli ithalat ülkeleri Çin, Vietnam ve Malezya’dır. Avustralya’nın ithalatındaki ilk 10 ülke içinde Türkiye’de yer almıyor. Türkiye’nin bu pazara ihracatını yakın vadede 50 milyon dolara, orta vadede ise 100-150 milyon dolar arasına yerleşmesini bekliyoruz."