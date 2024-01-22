Moldova, Türkiye’den sulama ekipmanı ve aksesuarları talep ediyor

Bitki koruma, gübreleme ve pazarlama konusunda tarımsal çözümler sunan Moldovalı ithalatçı firma, şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan e-ihracat platformu TurkishExporter’da bir ilan yayınladı. Firma Türk üreticilerden sulama ekipmanı ve aksesuarları satın alacağını belirterek şu sözleri kullandı: “Çeşitli tarımsal ihtiyaçları karşılıyoruz ve şimdi hizmetlerimizi sulama alanında genişletmeyi düşünüyoruz. Şu anda da müşterilerimizi çekmek için A'dan Z'ye sulama sistemleri ekipmanları için yeni tedarikçiler araştırıyoruz.”

Moldova’dan yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan bu ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Moldova pazarına ulaşmanın kolay yolu: “Forie Databank”

Türk üreticileri ve ihracat firmaları için Moldova pazarına ulaşmanın artık yeni bir yolu var: "Forie Databank." Bu platform, Moldova’daki ticaret dünyasını keşfetmek isteyenlere kapsamlı bir rehber sunuyor.

Moldova’da faaliyet gösteren ithalatçılar, toptancılar ve perakende şirketleri hakkında ayrıntılı bilgilere buradan kolayca erişim sağlayabilirsiniz. Moldova’da ticaret yapmayı planlıyorsanız veya mevcut faaliyetlerinizi genişletmeyi düşünüyorsanız, "Forie Databank" sizin için bir hazine niteliğinde.