MOSFED’de Ahmet Güleç güven tazeledi

25 Mart 2019

BURSA (DÜNYA) – MOSFED’in III. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda yeniden başkan seçilen Ahmet Güleç, Türkiye mobilyasının bir dünya markası olması için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Güleç, “Sektör olarak 2000’li yıllara girdiğimizde ihracatın altyapısı hazırlanırken o dönemde 180 milyon dolar ihracat karşılığında 220 milyon dolar ithalatımız vardı. 2002’den bugüne ise üretimde ve ihracatta 10 kattan fazla büyüme yaşadık. Bugün dünyanın 13’üncü büyük üreticisi, ilk 10’u zorlayan ihracatçısı, üretiminin yüzde 30’unu ihraç eden rekabetçi bir sektör konumuna geldik. Bu noktada hedefimiz çok net; 2019’da 4 milyar dolar, 2023 yılında ise 10 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak” dedi.

“Sektör olarak kendi hikayemizi yazıyoruz”

Türkiye mobilya sektörünün dünyanın ilk 5 mobilya ihracatçısından birisi olmak istediklerini söyleyen Güleç, dünya pazarından yüzde 2,5 pay almak için çalıştıklarını söyledi. 1 ülkeye ihracat yapan firma sayısının 2017’de 8.697 iken, 2018’de 9.527’ye yükseldiğinin belirten Güleç, “Biz, sektör olarak hep birlikte üretmeli, fikir geliştirmeli ve ihracat yapmalıyız. Bu noktada sayıca fazla olan mikro atölyelerimizi istikrarlı üretime kavuşturmalıyız. İstikrarlı üretim yapan firmalarımızı kurumsallaşma ve markalaşma sürecine başlatmalıyız. Markalaşma sürecine yeni başlamış firmaları ulusal marka seviyesine taşımalıyız. Biz sektör olarak kendi hikayemizi yazıyoruz. Şimdi dünya bizi izliyor, takip ediyor. Türk mobilyasının dünya ölçeğinde rakip görüyorlar” diye konuştu.

“Sektörde sürdürülebilirlik için BM modeli”

Sektörün yeni ve sert esecek global rekabet rüzgarına hazırlanması gerektiğine vurgu yapan Güleç, şunları söyledi, “Bu yüzden Birleşmiş Milletler tarafından benimsenen sürdürülebilir ekonomi ilkelerini şimdiden incelemeye başladık. BM’nin hedeflerinden yedi maddeyi seçerek, tüm etkinliklerimizde bu maddelere uygun üretim yaptığımızı anlatmaya başlıyoruz. Bunlar nedir; Nitelikli Eğitim, Cinsiyet Eşitliği, Erişebilir ve Temiz Enerji, İnsana Yakışır Ekonomik Büyüme, Sorumlu Üretim ve Tüketim, Güçlü Kurumsallaşma, Hedefler İçin Paydaşlar Arası İşbirliği. Yarın çocuk işçi çalıştırma, cinsiyet eşitsizliği, çevre duyarsızlığı, sorumsuz tüketim ve üretim gibi konulardan Türk mobilyasının rekabet gücünü kaybetmemesi için şimdiden önlemimizi alacağız.”