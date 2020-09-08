Mücevher ihracatı ağustos'ta yüzde 67 düştü

08 Eylül 2020

Mücevher İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, sektör ihracatı, Ocak – Ağustos döneminde ise yüzde 21 azalarak 2.14 milyar dolar oldu. Dahilde İşlem Rejimi (DİR) ile yapılan ihracatla birlikte toplam mücevher ihracatı ise ilk sekiz ayda yüzde 20 azalarak 3.8 milyar dolara çekildi.

İç piyasada külçe altına talep arttı, ihracat payı düştü

Türkiye’de mücevher ihracatının külçe ve altın takı diye ikiye ayrıldığına işaret eden Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Kamar, geçtiğimiz aylarda altın takı ihracatında büyük düşüş yaşanırken külçe altın ihracatında da iç piyasadaki talepten ve yatırım amaçlı olarak satın altın alınmasından dolayı düşüş yaşandığını belirtti.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, Ağustos ayında "altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası" ihracatı 129 milyon dolar olarak gerçekleşirken; bu ürün grubunda en çok ihracat 24 milyon dolarla ABD'ye yapıldı.

Bir diğer ürün grubu külçe altın olarak bilinen "işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın" kapsamında ise 25 milyon dolar ihracata imza atılırken; bu grupta da en çok ihracat 12 milyon dolarla ABD'ye gerçekleştirildi.