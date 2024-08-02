Muğla'nın 2024 yarı yıl balık ihracat getirisi: 317 milyon dolar

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odaları Ağustos ayı meclis toplantısında konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, avcılık, yetiştiricilik ve toprak havuzda deniz balığı yavru üretimi hakkında bilgi verdi.

Muğla'da, 2024 yılının ilk 6 ayında 48 bin 725 ton su ürünleri ihracatı yapıldığını belirten Saylak, bu üretimden 317 milyon dolar gelir elde edildiğini ifade etti. Saylak, Milas'taki toprak havuzlarda üretim yapan 23 kuluçkahanenin ise Türkiye deniz balığı yavrusu ihtiyacının yüzde 75'ini karşıladığını anlattı.