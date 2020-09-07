Narenciye ihracatında kısıtlama beklenmiyor

07 Eylül 2020

DÜNYA/MERSİN

Yaş meyve ve sebze ihracatında en önemli ürün gruplarından biri olan narenciyede 2020 yılının ilk 8 ayında 666 bin ton ürün dış pazarlara ulaştırdıklarını belirten Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, Türkiye’ye 339,8 milyon dolar döviz kazandırdıklarını açıkladı.

Birlik olarak Türkiye’nin ocak-ağustos dönemi narenciye ihracatının yüzde 77’sini gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Sin, yeni narenciye ihracat sezonunun 3 Eylül’den itibaren Mayer cinsi limonla başladığını belirtti. Sin, “Narenciye ihracatında şu an için herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. Bakanlık yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde de önümüzdeki süreçte narenciye ürünlerinde kısıtlama olmayacağı yönünde izlenim oluştu. Geçen yıla kıyasla daha bereketli bir sezon olacağını öngörüyoruz” diye konuştu.

Mayıs ayında bir hafta süren aşırı sıcak hava ve poyraz esintisinin narenciyede rekolte beklentisini düşürdüğünü ancak haziran ayı ve sonrasındaki uygun hava koşulları sayesinde limon ve greyfurtta geçen yıldan daha fazla verim oluştuğunu belirten Sin, “Mandalina ve portakalın bazı cinslerinde eksikler olsa da geçen yıldan yüksek verim bekliyor, iyi bir sezon geçireceğimize inanıyoruz” dedi.

En fazla narenciye ihracatı Rusya’ya

Bu yılın ilk 8 ayında Türkiye’nin yaş meyve sebze ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artışla 1 milyar 493 milyon dolara ulaştığını, bu rakamda narenciye ürünlerinin payının yüzde 22,7 olduğunu ifade eden Başkan Sin, konuyla ilgili şunları söyledi: “Ocak-ağustos ayları arasında sektör olarak narenciye ihracatında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 32’lik artış sağladık. En fazla narenciye ihracatını 119,4 milyon dolar değer ile Rusya’ya gerçekleştirdik. 33,4 milyon dolar değer ile Ukrayna ikinci, 32,4 milyon dolar değer ile Irak üçüncü sırada yer aldı.

Narenciye ihracatında en fazla artış sağladığımız ülkelerin başında yüzde 539 artış ve 3,6 milyon dolar değer ile İtalya geldi. Bu ülkeyi yüzde 212 artış ve 4,1 milyon dolar değer ile Beyaz Rusya, yüzde 197 artış ve 18 milyon dolar ile Polonya takip etti.”

Türkiye’nin narenciye ihracatını çeşitlere göre değerlendiren Nejdat Sin, şöyle konuştu: “2020’nin ilk 8 ayında narenciye ürün grubunda en fazla ihraç ettiğimiz meyve mandarin oldu. 228 bin tonluk mandarin ihracatımızdan 125,6 milyon dolar döviz geliri sağladık, geçen yıla göre yüzde 67 oranında artış yakaladık. Limon ihracatımız 157 bin 736 ton miktar ve 95,8 milyon dolar değer olarak gerçekleşti. 164 bin 350 tonluk portakal ihracatımızda 65,2 milyon dolarlık değere ulaştık. Greyfurt ihracatımız ise 115 bin 578 ton ve 53 milyon dolar olarak raporlara yansıdı.”