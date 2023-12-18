Nijerya pazarına girmek ister misiniz? Büyük çaplı ihracat fırsatı şimdi Forie’de

Afrika kıtasının en önemli petrol ve doğal gaz kaynaklarına sahip olan Nijerya, 2020 yılında Türkiye’nin Sahra Altı Afrika’daki en büyük ticaret ortağı oldu. İki ülke arasında yakın zamanda tarım, lojistik, enerji, endüstri ve teknoloji alanında farklı anlaşmalar imzalandı ve bu adımlarla ilişkiler geliştirilmeye devam etti.

Bu kapsamda gelecek 50 yıl içinde nüfus bakımından Hindistan ve Çin’den sonra dünyanın en kalabalık ülkesi olacağı beklenen Nijerya, zengin doğal kaynakları ve büyük pazarıyla da Türk iş insanları için önemli iş imkanları sunacak.

Nijerya’dan, tarım makineleri üreticilerine avantajlı e-ihracat fırsatı

Türkiye özellikle tropik-subtropik iklim özellikleri ve dört mevsim yapısı sayesinde dünyanın birçok farklı bölgelerinde yapılan tarımsal mekanizasyon süreçlerine katkı yapmak adına büyük potansiyele sahip bir ülkedir.

Türkiye’de uygulanan ekonomi ve sanayi politikaları da makine ve ekipman sektörünün gelişimini doğrudan etkilemiş, farklı illerde gerçekleştirilen kapsamlı tarım fuarları ise dünya çapında oldukça ilgi çekici bir seviyeye gelmiştir. Son zamanlarda tarım makineleri ihracat payının ciddi bir seviyeye ulaşması ise bu durumu destekler niteliktedir.

Bugün ise şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter, tarımın her türlü kolunda güçlü bir ihracat potansiyeli gösteren Türkiye’ye, Nijerya tarım pazarına açılması için bir fırsat kapısı araladı. Nijerya’da verdiği kapsamlı hizmetlerle faaliyet gösteren bir firma, TurkishExporter’a bıraktığı ithalat ilanıyla Türkiye’deki üreticilerden çok çeşitli tarım makineleri ve ekipmanları satın alacağını belirtti. İthalatçı firma istediği ürünleri ise şöyle sıraladı; “Traktörler, römork gövdeleri, harman makineleri, pulluklar, tırmıklar, bom püskürtücü gibi daha birçok çeşitten oluşan tarım makineleri…”

Nijerya’dan gelen bütün ihracat fırsatlarını görmek isteyen üreticiler, Forie’de bir basic üyelik başlatıp detaylara ulaşabilirler.

Türkiye’nin tarım makineleri ihracatında yıldızı parlıyor

Türkiye 1924 yılından bugüne tarımsal mekanizasyon üretimiyle asırlık bir tecrübeye sahip olmasıyla dikkat çekiyorken, yaklaşık 1,8 milyon adetlik traktör varlığı, 50 milyar dolarlık sektör hacmi, 2 milyar dolara yaklaşan tarımsal mekanizasyon ihracatıyla da bölge coğrafyasının dinamik bir gücü olarak ön plana çıkıyor.

Son rakamlara bakıldığında ise Türkiye tarım makineleri sektöründe 2023 yılı Ocak-Haziran dönemi ihracatının, 2022 yılı seviyesine göre değer bazında yüzde 1,5 arttığı ve 710 milyon dolar seviyesine yükseldiği görülüyor. Bu verilerle tarım makineleri sektörü, genel makine sektörler sıralamasında 23 sektör arasında 6. sıraya ismini yazdırıyor.