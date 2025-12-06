Oba Makarna’ya Turquality'den ihracat şampiyonluğu ödülü

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ev sahipliğinde düzenlenen Turquality Vizyon Buluşması ve Markalaşma Konferansı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Organizasyonda, uluslararası marka yolculuğunda öne çıkan firmalar ödüllendirilirken Oba Makarna, ihracat performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Oba Makarna, 2023 yılında makarna sektöründe Turquality Marka Destek Programı’na dahil olan ilk marka olarak programdaki yerini aldı. Dünyada devlet destekli tek markalaşma programı olan Turquality sayesinde şirket, kurumsal altyapısını güçlendirirken küresel marka bilinirliğini de önemli ölçüde artırdı.

100’ü aşkın ülkeye ihracat

Türk makarnasını dünya sofralarına taşıyan Oba Makarna, halihazırda 100’ün üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Şirket, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu’nun (OSBÜK) değerlendirmesinde de “En Çok İhracat Yapan Firma” olarak gösterilerek ihracattaki başarısını farklı platformlarda da perçinledi.

“Marka yolculuğumuzu güçlendiren bir rehber”

Oba Makarna Yönetim Kurulu Üyesi İpek Cıncıkcı, ödüle ilişkin yaptığı değerlendirmede, Turquality’nin markaya stratejik yönetimden global konumlandırmaya kadar birçok alanda önemli katkılar sunduğunu belirtti. Cıncıkcı, bu ödülün Türk makarna sektörünün dünya pazarlarındaki liderliğini daha ileri taşımaya yönelik kararlılıklarının güçlü bir göstergesi olduğunu vurguladı.