Okyanus Teknoloji, ihracatta hedef büyüttü

17 Ağustos 2020

Gerçek zamanlı izleme teknolojileri markası Wipelot ile bu yıl sektördeki 15'inci yılını kutlayan Okyanus Teknoloji, Ultra Geniş Bant Teknolojisi (UWB) ile donanım ve çözüm üreten teknoloji firmalarının bir araya geldiği UWB Alliance’a üye oldu. Şirket söz konusu üyeliğin yanı sıra odağına aldığı Amerika, Avrupa ve Ortadoğu pazarlarıyla bu yıl ihracatta hedef büyüttü.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Okyanus Teknoloji CEO'su M. Rifat Ok, bugünün ve geleceğin dijital fabrikalarında üretimin daha verimli bir şekilde planlanması ve süreçlerin iyileştirilmesi, işletmelerde ekipmanların izlenmesi, iş güvenliği için personellerin ve taşeronların takibi gibi kritik iş süreçlerinde kullanılmak üzere Ar-Ge’ye dayalı yazılım ve donanım üretimi yaptıklarını aktardı.

Kuruluş tarihleri olan 2005'ten bu yana dijital dönüşümün temelini oluşturan gerçek zamanlı kişi, ekipman ve ortam izleme alanlarında yazılım, donanım ve danışmanlık hizmetleri verdiklerini söyleyen Ok, "Gerçek zamanlı izleme teknolojileri markamız Wipelot ile bu sene sektördeki 15’inci yılımızı tamamladık. Wipelot ile dünyanın pek çok ülkesinde ve Türkiye’de sektöründe öncü kurumlar tarafından tercih ediliyor olmaktan büyük gurur duyuyoruz." dedi.

Cironun yüzde 20’si Ar-Ge’ye

Şirket olarak her yıl cirolarının yüzde 20’sini Ar-Ge’ye ayırdıkları bilgisini veren Rifat Ok, gelecek dönem hedefleri ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye’nin İlk 500 Bilişim Şirketi 2018 araştırmasında Türkiye merkezli IoT üreticileri sıralamasında dördüncü sırada yer aldık. 2017 yılında Tasarım Merkezi Belgesi almaya hak kazanarak Türkiye’nin 48'inci Tasarım Merkezi olduk. 2016 yılında da TOBB tarafından belirlenen 'Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 firması' arasındaydık. Şirket olarak ABD, Fransa, Suudi Arabistan, Kanada, Hindistan ve Katar başta olmak üzere 25 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. 2020 yılında da yurtdışı pazarlara açılım konusunda hızlı bir ivme ile yol almaya devam ediyoruz. Bu noktada var olan ürünlerimizi teknik anlamda geliştirmek için yoğun Ar-Ge çalışmaları gerçekleştiriyoruz ve yurtdışı pazarlara özel sertifikasyon süreçlerini tamamlıyoruz. Ayrıca şirket yapılanmamızı güçlendirerek altyapımızı sağlamlaştırıyoruz.”