Otomotiv ihracatı eylülde 3,9 milyar dolara ulaştı

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Sektör, bu performansla Türkiye’nin toplam ihracatından yüzde 15,2 pay aldı. Ocak-eylül döneminde ise otomotiv endüstrisinin ihracatı 31 milyar 145 milyon dolara ulaştı.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yazıcı, otomotiv endüstrisinin eylül ayında da Türkiye ihracatındaki liderliğini sürdürdüğünü belirterek, yılın kalan bölümünde mevcut pazarlardaki gücü koruyarak ihracatı daha ileri taşımayı hedeflediklerini aktardı.

Tedarik endüstrisi 1,46 milyar dolarlık ihracat yaptı

Eylül ayında otomotiv endüstrisinin en büyük ürün grubu olan tedarik endüstrisinde 1 milyar 460 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Binek otomobil ihracatı 1 milyar 98 milyon dolara ulaşırken, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı 800 milyon dolar oldu. Otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı 251 milyon dolar, çekiciler ihracatı ise 292 milyon dolar olarak kaydedildi.

Ocak-eylül döneminde tedarik endüstrisinin ihracatı 12 milyar 135 milyon dolara ulaştı. Tedarik endüstrisinin toplam otomotiv ihracatından aldığı pay yüzde 39 olarak gerçekleşti.

Almanya ilk sıradaki yerini korudu

Otomotiv endüstrisinin eylül ayındaki ihracatında Almanya 629 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Almanya’yı 506 milyon dolarlık ihracatla Fransa, 453 milyon dolarla Birleşik Krallık izledi. İtalya’ya 349 milyon dolarlık, ABD’ye ise 116 milyon dolarlık otomotiv ihracatı gerçekleştirildi.

Eylül ayında otomotiv ihracatının ilk beş pazarında yer alan ülkelerin dördünde ihracat artışı kaydedildi.

Ürün grupları bazında değerlendirildiğinde, tedarik endüstrisinin en fazla ihracat yaptığı ülke Almanya oldu. Binek otomobillerde Fransa öne çıkarken, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar grubunda Birleşik Krallık, Almanya ve İtalya başlıca pazarlar arasında yer aldı.

AB ülkelerinin payı yüzde 73,4 oldu

Ülke grupları bazında otomotiv ihracatında Avrupa Birliği (AB) ülkeleri liderliğini sürdürdü. Eylül ayında AB ülkelerine gerçekleştirilen otomotiv ihracatı 2 milyar 890 milyon dolara yaklaşırken, AB’nin toplam otomotiv ihracatındaki payı yüzde 73,4 olarak gerçekleşti.

Ocak-eylül döneminde ise AB ülkelerine yönelik otomotiv ihracatı 22 milyar 948 milyon dolara ulaştı. Böylece AB ülkelerinin toplam otomotiv ihracatındaki payı yüzde 73,7 oldu.