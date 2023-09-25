Özbekistan, aylık 30.000 adet şişe ithal edecek

Orta Asya’nın merkezinde bulunan Özbekistan’dan bugün bir alım talebi, e-ihracat platformu TurkishExporter’da yayınlandı. İlanlarında kimyasal sıvıları doldurmak için alüminyum şişe ithalatı gerçekleştireceklerini söyleyen üretici ve tedarikçi firma, ayda 20.000 ila 30.000 adet civarında, GTIP kodu 7612 olan ürünün alımını yapacaklarını ilanlarına ekledi.

Güney Koreli uzmanlarla birlikte geliştirdikleri motor yağı ve madeni yağ ürünlerinin üretimini ve özellikle Özbek pazarına tedariğini sağlayan bu ithalatçı firmanın iletişim bilgilerini ve bu ihracat fırsatının detaylarını görmek isteyen firmalar, Forie’de demo hesap oluşturarak bu ilana erişebilir ve ilgili firma ile iletişime geçebilirler.

Kolay ihracat müşterisi

İhracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı Forie’de yayına başladı. “Forie Databank” adıyla yayına giren bu kaynak, bir ihracat adres bankası olarak hizmet veriyor. Sektör ve ülke bazında yer alan ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabiliyorsunuz.



Bu kaynakta, üretim veya ihracat yaptığınız sektöre ve ülkelere ait veriler henüz yüklenmemişse veya daha özel bir çalışma talep ediyorsanız, TurkishExporter / Forie’de kurumsal müşteri temsilcinizle iletişime geçebilirsiniz.

Ayrıca TurkishExporter kurumsal üyesi iseniz ayrıca GTIP / HSCODE ile konşimento verilerini de isteyebilirsiniz. Her sektöre ve ülkeye göre bilgi sunumlarıyla, terzi işi ticaretin ayrıcalığını keşfedebilirsiniz.