Özbekistan otelleri için süt ürünleri alım talebi

Türkiye’nin en büyük b2b ihracat platformuna bugün Özbekistan’dan gelen bir ilanda ithalatçı, Türkiye’den kahvaltılık ürünler için teklif istiyor. Yüksek miktarlarda sipariş vermek istediğini bildiren ithalat firması Türk ihracat şirketlerinden teklif vermeye çağırıyor.

Bu ihracat alım fırsatına teklif sunmak isteyen ve kahvaltılık ürünler dış ticareti yapan şirketler, ücretsiz erişim için Forie mobil ihracat uygulamasında demo hesap açarak başvuru yapabiliyorlar. İlanda ki özet bilgi için şu adresi ziyaret edebilirsiniz.