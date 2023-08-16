Özbekistan’a dolma ihracat yapmak ister misniz?

İlanını anlaşılır bir Türkçe ile TurkishExporter ihracat platformuna ileten Özbekistan firması, alım ithalat alım ilanında şu bilgilere yer verdi: “Ben Sarma Dolma Konservesi imalatçıları arıyorum. Ayda 2 adet 40lık konteyner 50 ton satın alım yapmayı düşünüyoruz.”

Türkiye’de konserve gıdalar firmalar, bu ihracat fırsatına ücretsiz erişim için Forie mobil ihracat uygulamasında demo hesap açabilirler. Forie e-ihracat uzmanları üreticinin bu sektörde yer aldığını teyit sonrasında iletişim kanalını firmanıza açabiliyor.

Türkçe ihracat fırsatları için özel alan açtı

Son yıllarda Türk Cumhuriyetleri ile devletlerimiz arasında iyi ilişkiler uluslararası ticarete de yansıyor. Bu ülkelerden dış ticaret firmaları hızla Türkiye’ye yöneliyor.

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan üzerinden yoğunlaşan bu ticaret fırsatları, iş dünyamızı gelecekte belki bir ortak pazar veya ticaret birliğine bile taşıyabilir.

Türkçe ihracat ilanları sadece yukarda sayılan ülkelerle de sınırlı olmadan dünyanın dört bir ucunda yaşayan Türkler veya Türkçe konuşan ve Türkiye’ye yakınlık duyan dış ticaretçilerden geliyor.