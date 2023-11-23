Özbekistan’dan ihracat fırsatı: “Kovalı elevatör ve bantlı konveyör”

Türkiye ile her alanda ilişkilerini sürekli olarak geliştiren Özbekistan, stratejik konumu, ekonomik potansiyeli ve Orta Asya’nın tüm ülkeleriyle ortak sınırlarının olmasıyla ön plana çıkıyor. Ekonomisini büyük ölçüde doğal gaz ve emtia ihracatına dayandıran bu ülke 2016 yılından bu yana iddialı ekonomik reformlara girişerek ekonomik büyümeyi sürdürmüş ve yatırımcılar için daha çekici hale gelmiştir. Bugün ise ihracatçılar için çekici bir pazar olan Özbekistan’dan Türkiye’ye bir adım atıldı. Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’da yayınlanan ilanla e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren Özbek bir firma, Türkiye’den kovalı elevatör ve bantlı konveyör ithal edeceğini duyurdu. Özbekistan’dan gelen bu ithalat talebini değerlendirmek isteyen üreticiler, Forie’de bir basic üyelik başlatıp ithalatçı firmanın detaylarına ulaşabilirler.

Rakamlarla Özbekistan

Özbekistan Devlet İstatistik Ajansı verilerine göre, ülkenin dış ticaret hacmi 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 18,6 artarak 50 milyar 8 milyon 400 bin dolara ulaşırken, bu dönemde ülkenin ihracatı 2021'e kıyasla yüzde 15,9 artarak 19 milyar 309 milyon 100 bin dolar, ithalatı da yüzde 20,4 artarak 30 milyar 699 milyon 300 bin dolar oldu.

200'den fazla ülkeyle ticari ilişkileri bulunan Özbekistan'ın dış ticaret açığı ise geçen yıl 11 milyar 390 milyon 200 bin dolar olarak hesaplandı. Ülkenin ihracatında sanayi ürünleri yüzde 23, altın yüzde 21,3, hizmetler sektörü yüzde 20,5, gıda ve hayvancılık yüzde 8,4 ve kimyasal ürünler yüzde 6,7, ithalatında ise makine ve teçhizatlar yüzde 31,4, sanayi ürünleri yüzde 18,8, kimya ürünleri yüzde 13,8, gıda ve hayvancılık yüzde 11,1 pay aldı.

Özbekistan'ın 2022’de en fazla ticaret yaptığı ülkeler arasında yüzde 18,6’lık payla Rusya ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi yüzde 17,8 ile Çin, yüzde 9,2 ile Kazakistan, yüzde 6,4 ile Türkiye ve yüzde 4,7 ile Güney Kore izledi.