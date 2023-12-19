Pakistan, seramik yemek takımları ithalatı için Türkiye’yi seçti

Her gün sayısız ilanı kullanıcılarına sunan TurkishExporter, bugün dünyanın en kalabalık ülkeleri arasında dokuzuncu sırada olan Pakistan’dan bir ithalat talebi yayınladı. Bu kapsamda Pakistan’da çeşitli ürünlerin tedariki konusunda faaliyet gösteren bir firma, Türkiye’deki üreticilerden seramik yemek takımları ithal edeceğini belirtti.

Pakistanlı ithalatçı firma ile temas kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, ilan üzerinden firmaya doğrudan teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek basic üyelik başvurusu yapabilir.

Mutfak eşyaları üreticileri için ithalatçı listeleri

Türkiye'de mutfak eşyaları üretimi ve ihracatıyla uğraşan bir şirket olarak, ürünlerinizin ihracatını artırmak ve yeni iş ortakları bulmak için “Forie Databank”ı ziyaret etmelisiniz. Bu kaynak binlerce mutfak eşyaları üreticisi firmayı içermekte olup, ülke ve sektöre göre kategorize edildi. “Forie Databank”, 2023 yılı güncel iletişim bilgilerini içeriyor ve ithalatçı şirketlerin adreslerini sizlere sunuyor.