Pakistan, tarım makineleri ithal edecek

Pakistan’dan TurkisExporter’a ilan bırakan ve kendini tanıtan firma, “1977 yılından bu yana farklı makine kategorilerinde ithalatçıyız. Jeneratör, araba yıkama makinesi, hava kompresörleri, hırdavat ürünleri, elektrikli el aletleri, tarım makineleri, portatif motorlar vb. alanında çalışıyoruz” dedi.

Çim biçme makineleri üreticilerinin listesi isteyen Pakistanlı ithalat şirketi, kendisine yazan ve şirket tanıtımı yapan firmalara dönüş yapacak. Bu ilandaki ithalat şirketine ulaşmak isteyen tarım makinesi üreticisi veya ihracatçısı şirketler Forie’de demo hesap açıp firma bilgilerini edinebilecek.

Tarım makinesi ithalatçısı firmalar listesi

Türkiye’de tarım makineleri üretimi ve ihracat yapan bir firmaya sahip veya bu sektörde dış ticaret uzmanı iseniz aşağıda linkte yer alan dosyalara mutlaka bir göz atın. Hiç ürün satmadığınız yeni pazarlara daha az az maliyetle açılmak ve daha çok ülkeye ihracat yapmak için gerekli yüzlerce ithalatçı şirket adresi bu kaynakta.



