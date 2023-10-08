Pakistan, Türkiye’den pektin satın almak istiyor

Reçel yapımının vazgeçilmez bileşenlerinden biri olan pektin, meyve sularının reçellerin kıvamını arttırmak için kullanılıyor. Bugün, Türkiye’nin e-ihracat platformu TurkishExporter’da pektin alımıyla ilgili bir ilan yayınlandı. Pakistan’da yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösteren şirket, yayınladıkları ilanlarında Türkiye’den reçel yapımında kullanılmak üzere pektin almak istediklerini söyledi.

TurkishExporter'ın kurumsal üyeleri, bu ilandaki firmanın iletişim bilgilerine doğrudan erişebilir. Platformu daha önce hiç deneyimlemeyen firmalar, Forie’de demo talep ederek kendilerine özel atanacak temsilciden destek alabilir.

Kolay ihracat müşterisi

Türk üreticileri ve ihracatçıları, artık dünya pazarlarına daha kolay ve verimli bir şekilde ulaşabilecekler. İhracat yapmayı hedefleyen işletmeler için yeni bir ticari istihbarat kaynağı olan "Forie Databank," ihracatın anahtarını sunuyor. Bu kaynak, bir ihracat adresleri bankası olarak görev yaparak, sektör ve ülke bazında ithalatçılar, toptancılar ve mağaza zincirleri gibi potansiyel müşterilere ulaşmanızı sağlıyor.

İlgilendiğiniz sektör veya ülkeye ait veriler henüz eklenmemişse veya daha özel bir çalışma yapmak isterseniz, TurkishExporter / Forie'deki kurumsal müşteri temsilcinizle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca, TurkishExporter üyesiyseniz, GTIP / HSCODE ile konşimento verilerini de talep edebilirsiniz. Her sektör ve ülke için özel bilgi sunumları ile dünya ticaretinin kapılarını aralayın!

GTİP Kodu 1302 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 1302 Gtip kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTİP Kodu: 1302- Bitkisel özsu ve hülasalar; pektik maddeler, pektinatlar ve pektatlar, agar-agar, bitkisel ürünlerden elde edilen yapışkan sıvılar ve kıvam verici maddeler (tadil edilmiş olsun olmasın): - Bitkisel özsu ve hülasalar.