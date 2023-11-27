Pakun: TurkishExporter ile müşteriyi aramak yerine müşteriyi görme imkanı bulduk

Ticaret hayatına 50 yıl önce Samsun Bafra’da kurulan ilk un değirmeniyle başlayan Türkiye’nin köklü ve yenilikçi un markası Pakun Üretim Gıda San. ve Tic. A.Ş., bugün Samsun Bafra ve Tekirdağ Çorlu’daki üretim tesislerinde günlük 1500 tonluk kapasite ile yüksek kalitede buğday unu üretimi ve ihracatı yapmaya devam ediyor.

Ayrıca Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM), “Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı 2022” listesine sektörünün en çok ihracat gerçekleştiren 61’inci şirketi olarak yerleşen Pakun, 2023 yılında ISO ikinci 500 listesinde 219’uncu sırada yer alarak sektördeki başarı çizgisini çok daha yukarı çıkardı. 2023 yılı sonunda ise devreye girecek 3’üncü tesisleri ile toplam günlük buğday kırma kapasitesini 2600 tona çıkararak dünya un sektöründe Türk bayrağını gururla dalgalandırmaya devam ettirecek.

Pakun, ihracattaki başarısını 50’den fazla ülkeyle devam ettiriyor

Ülkemizi ürün ve hizmet kalitesiyle tüm dünyada söz sahibi yapmak ve ülke ekonomisine can suyu olacak döviz girdisini artırmak için ihracat olmazsa olmazdır diyen Pakun Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay Durgun, “Biz geniş ürün yelpazemiz ile Benin, Gana, Cibuti, Tanzanya, Venezuela gibi 50’den fazla ülkenin endüstriyel ve perakende pazarlarına yüksek kalitede buğday unu ihraç ediyoruz. Ürünlerimizi ihraç ederken Güney Amerika ve Afrika pazarlarını seçerek şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan B2B platformu TurkishExporter’ın açtığı ihracat kapılarıyla Cibuti, Etiyopya, Kamerun, Venezuela, Küba ve Şili’de satış yapıyoruz. Güney Amerika’da özellikle Venezuela yer altı, yer üstü ve istihdam gücüyle çok potansiyelli bir ülke. Ticaret hacmimizin büyük bir bölümünü oluşturuyor. Afrika ülkeleri ise her geçen gün büyüyen yatırım ve gelişimle, yakın gelecekte gerek mamul gerek ham madde gerekse de yarı mamul ticaretimizin büyümesinde önemli bir potansiyel olarak göze çarpıyor. Bunların yanı sıra Mısır ve Hindistan’da en büyük rekabet pazarımızı oluşturuyordu ancak Hindistan’daki rekolte düşüklüğü ve artan nüfustan kaynaklı un ihracatının yasaklanması bizim için avantaj haline geldi” şeklinde konuştu.

“TurkishExporter ile müşteriyi aramak yerine müşteriyi görme imkanı bulduk”

Yarım asırlık deneyimleriyle Türk un sanayisine hem üretimde hem de ihracatta değer katan Pakun, şimdi ise sektördeki firmalara global ölçekte potansiyel müşteri portföyü oluşturma ve iş ağları kurma imkanları sunan TurkishExporter ile verimli bir e-ihracat deneyimi gerçekleştirerek başarılarını taçlandırıyor. Bu kapsamda TurkishExporter’ın diğer e-ihracat sitelerinden daha farklı ve kullanışlı bir platform olduğunu gözlemlediklerini belirten Tuncay Durgun, “TurkishExporter bize pazar arayışında geçen zamanı müşteri iletişimlerine dönüştürerek, müşteriyi aramak yerine müşteriyi görme imkanı sundu. Biz bu platform ile daha hızlı iletişim daha kolay ticaret sağladık” ifadelerini kullandı. Durgun son olarak Türk un sanayisini uluslararası platformlarda başarıyla temsil etmek için yenilikçi uygulama ve araştırmalara devam edeceklerinin de altını çizdi.

Eğer sizde Türkiye'nin önde gelen un üreticileri ve ihracatçıları arasında yer alan Pakun gibi deneyimlerinizi Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter ile taçlandırmak isterseniz basic üyelik başvurusu yapabilir fırsatları yakalayabilirsiniz. Un sektöründe faaliyet gösteriyorum diyorsanız da ithalat ve ihracat fırsatlarına buradan ulaşabilirsiniz.