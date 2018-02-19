Panama pazarı için tuvalet kağıdı ithal edecek
Panama’dan irtibata geçen bir firma, banyo ve tuvaletlerde kullanılan her çeşit temizlik kağıtları konusunda fiyat teklifleri talep etmektedir.
Panama’dan irtibata geçen bir firma, banyo ve tuvaletlerde kullanılan her çeşit temizlik kağıtları konusunda fiyat teklifleri talep etmektedir.
Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:
Toilet papers towels import from Turkey to Panama
Toilet paper related items Jumbo roll Napkins Facial kleenex paper Interfoliate towel paper
https://www.turkishexporter.net/en/Leads/383900_toilet-papers-towels-import-from-turkey-to-panama
Bu ihracat fırsatı/talebine erişmek istiyorsanız; %80 oranına çıkan hibe desteklerinden, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) toplu üyelik desteği kapsamında yararlanabilirsiniz. Lütfen bilgi için form doldurunuz ve 444 23 99’u arayıp bilgi isteyiniz.
Başvuru Formu Linki : https://turkishexporter.net/tr/contact