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Panama pazarı için tuvalet kağıdı ithal edecek

Panama’dan irtibata geçen bir firma, banyo ve tuvaletlerde kullanılan her çeşit temizlik kağıtları konusunda fiyat teklifleri talep etmektedir.

Panama pazarı için tuvalet kağıdı ithal edecek
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Panama’dan irtibata geçen bir firma, banyo ve tuvaletlerde kullanılan her çeşit temizlik kağıtları konusunda fiyat teklifleri talep etmektedir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Toilet papers towels import from Turkey to Panama

Toilet paper related items Jumbo roll Napkins Facial kleenex paper Interfoliate towel paper

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/383900_toilet-papers-towels-import-from-turkey-to-panama

Bu ihracat fırsatı/talebine erişmek istiyorsanız; %80 oranına çıkan hibe desteklerinden, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) toplu üyelik desteği kapsamında yararlanabilirsiniz. Lütfen bilgi için form doldurunuz ve 444 23 99’u arayıp bilgi isteyiniz.
Başvuru Formu Linki : https://turkishexporter.net/tr/contact

Son dakika banyo turkishexporter ihracat temizlik kağıtları Panama

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