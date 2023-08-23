Paraguaylı ithalatçı, cam mutfak ürünleri istiyor

Dünya ithalat sıralamasında 100. sıradaki ithalatçı ülke olan Paraguay; en çok ithalatını 4 milyar 185 milyon dolarla Çin'den, ardından Brezilya ve Amerika'dan yapıyor. Türkiye bu ülkenin ithalat alımında ise 24. sırada ve 85 milyon dolarlık bir hacme sahip. Türk ihracat firmalarının bu ülkeye yönelik ihracatını artırmak için gidilecek daha çok yolumuz var. Belki öncelikle 100 milyon dolarlık bir ihracat hedefi belirlemek ve bu hedefi aşmayı düşünmek yararlı olabilir.

Bugün TurkishExporter’da yer alan bir Paraguay ithalatçısının alım ilanı hedefe bizi bir adım daha yaklaştıracak. Paraguay’da 1990 yılından ev gereçleri ithalatçısı olduğunu yazan firma Türkiye’den cam mutfak ürünleri ithalatı yapmak istediğini yazdı.

İlandaki Paraguay firmasının erişim bilgilerini edinmek için TurkishExporter’ın kurumsal üyesi olmanız veya Forie mobil ihracat uygulamasında basic / demo hesap açmanız gerekiyor. Forie mobil ihracat uygulamasını ilk kez indirecek firmalar kendilerine sağlanan 10 kredi bu talebi görebiliyor.