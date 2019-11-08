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Pekcan: İhracatçılarımıza 3 milyar 754 milyon lira destek vermeyi öngörüyoruz

Ticaret Bakanı Pekcan, "İhracatta devlet destekleri kapsamında yıl sonuna kadar ihracatçılarımıza 3 milyar 754 milyon lira destek vermeyi öngörüyoruz." dedi.

Pekcan: İhracatçılarımıza 3 milyar 754 milyon lira destek vermeyi öngörüyoruz
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ticaret Bakanlığının bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakanlığının bütçesinin sunumunu yaptı.

Bakan Pekcan, "İhracatta devlet destekleri kapsamında yıl sonuna kadar ihracatçılarımıza 3 milyar 754 milyon lira destek vermeyi öngörüyoruz." dedi.

Pekcan,"31 Ekim itibarıyla 6,5 ton uyuşturucu, 9,2 milyon kaçak sigara, 123 bin 418 kaçak elektronik sigara, 16 bin 600 ton kaçak akaryakıt yakaladık." diye konuştu.

Ticaret Bakanı Pekcan, "10 ayda yaklaşık 7,2 milyon güvensiz veya uygunsuz ürünün ithalatına izin vermedik, bunları geri gönderdik." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

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