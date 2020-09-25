Pekcan: İhracatta kayda değer bir performansla yolumuza devam ediyoruz

25 Eylül 2020

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı" prestij kitabının tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, "Pandeminin getirdiği olumsuz ticaret ortamına rağmen, bu yıl da ihracatta kayda değer bir performansla yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Pekcan, "Sadece mevcut ihracat performansımız değil, yakın geleceğe yönelik sinyaller de olumlu seyretmektedir." diye konuştu.

Kaynak: AA