Peru, çelik halat ithal edecek

Lima, Peru’da faaliyet gösteren ve çelik halatlar, vinçler, kaplinler ile kaldırma ve taşıma araç ve gereçlerinde kullanılan ürünler ve ekipmanlarda; yabancı markalara ülke distribütörlüğü yapan firma Türkiye’den çelik halat alacak. Perulu firmanın kurumsal web sitesinde birçok önemli markanın ülke distribütörü olduğu görülüyor.

Çelik halat üreten ve ihracatını firmaların yanı sıra yukarıda bahsi geçen konularda, Perulu bu ithalatçı ve toptancı şirkete çeşitli ürünlerde teklif edilebilir. İlandaki firmanın erişim bilgilerini edinmek için TurkishExporter kurumsal üyesi olmanız veya Forie mobil ihracat uygulamasında basic / demo hesap açmanız gerekiyor.

Peru’da hazır ihracat müşterileri

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