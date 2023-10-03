Peru, private label kurabiye ürettirecek

60,24 milyar dolarlık ithalat hacmine sahip Peru’dan bugün bir alım talebi e-ihracat platformu TurkishExporter’da yayınlandı. Peru’da gıda sektöründe satış mağazaları ve distribütörlükleri olan üretici firma, alım ilanlarında markalarına ait private label kurabiye ürünü için Türk üreticilerle görüşmek istediğini söyledi.

Bu tedarikçi firma ile iletişime geçmek isteyen Türk kurabiye üreticileri Forie’de demo hesap açarak firma ile görüşme başlatabilirler.

Peru’ya kolay ihracat

Peru pazarına yönelik ihracat fırsatlarını değerlendirmek isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni bir ticari bilgi kaynağı ortaya çıktı: "Forie Databank". Bu özel kaynak, ihracatçılara Peru’da faaliyet gösteren ithalatçılar, toptancılar ve mağaza şirketlerine erişim sağlama olanağı sunuyor. Siz de sektörünüz ne olursa olsun, Peru pazarına dair bilgilere şu bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Eğer üretim veya ihracatınızla ilgili sektöre ait veriler "Forie Databank" içerisinde henüz mevcut değilse, TurkishExporter / Forie'deki kurumsal müşteri temsilciniz ile iletişime geçerek bu bilgilere erişim talep edebilirsiniz. Ayrıca, TurkishExporter kurumsal üyesi iseniz, GTIP / HSCODE ile ilgili konşimento verilerini de talep edebilirsiniz.

GTİP Kodu 1905 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 1905 Gtip kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTIP Kodu: 1905 – Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçilik mamulleri (kakao içersin içermesin)