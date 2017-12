Perulu firma düzenli düz cam çeşitleri satın alacak

21 Aralık 2017

Peru’da 67 yıldır cam sektöründe faaliyetleri olduğunu belirten firma, düz cam temini konusunda Türk tedarikçiler aradıklarını beyan etmiştir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

We are a company in Perú with 67 years in the Glass industry, we are interested in contacting suppliers in Turkey, Singapur

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/377486_float-glass-import-request-from-peru

