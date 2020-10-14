Pınar Süt, Çin’e ilk sevkiyatını gerçekleştirdi

14 Ekim 2020

Panar Süt, yaptığı açıklama ile Çin pazarına giriş yaptığını duyurdu. Açıklamaya göre, Türkiye’nin süt ve süt ürünleri ihracatının yüzde 19’unu tek başına karşılayan Pınar Süt, yaklaşık 6 milyar dolar ile dünyanın en önemli süt ürünleri ithalatçılarından olan Çin pazarına giriş yaptı.

Böylece İzmir’den Çin’e ilk kez süt ürünleri ihracatı gerçekleştiren Pınar Süt, Türkiye’nin yaklaşık 11 bin kilometre uzağındaki Çin’de tüketicileri Pınar Labne, Pınar Beyaz, Pınar Süzme Peynir ve Süt Tozu ile buluşturdu.

İhracat rakamları yüzde 9 arttı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pınar Süt Genel Müdürü Gürkan Hekimoğlu, ürünlerinin 22 ülkenin raflarında yer aldığını söyledi. Pandemiye rağmen Türkiye çiftçilerinin ürünlerini dünyayla buluşturmaya devam ettiklerini ve ihracat rakamlarını geçen yılın ilk üç çeyreğine göre yüzde 9 artırdıklarını belirten Hekimoğlu, "2020 yılı ilk 9 ayında ihracat ciromuzu 32,7 milyon dolar olarak gerçekleştirdik. Planlamalarımızda Çin de önemli rol oynuyordu. Bu nedenle yaptığımız pazar araştırmaları, analizler ve çalışmalar neticesinde Çin pazarına kalıcı bir giriş stratejisi oluşturduk. Uzun süredir stratejik olarak potansiyel gördüğümüz bu pazardan alacağımız paydan dolayı Türkiye ekonomisi adına da çok mutluyuz.” dedi.