Polonya, enjeksiyon bağlantı parçaları satın alacak

358,59 milyar dolarlık ithalat hacmine sahip Polonya’dan TurkishExporter’a bir alım ilan bırakıldı. Su, gaz ve kanalizasyon tesislerinin uygulanması için gerekli malzemelerin üreticisi ve tedarikçisi olan Polonya firması, Türkiye’den HDPE enjeksiyon bağlantı parçaları ithal etmek istediğini söyledi. İlandaki firmanın erişim bilgilerini edinmek için TurkishExporter kurumsal üyesi olmanız veya Forie mobil ihracat uygulamasında basic / demo hesap açmanız gerekiyor.

Polonya pazarına kolay ihracat

Polonya’ya ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı Forie’de yayına başladı. Çelik profil, gıda takviyeleri, kırtasiye ürünleri, konserve sebze, meyve suyu ve birçok sektördeki ürün gruplarının pazar araştırmasını kolaylaştıran “Forie DataBank”, bir ihracat adres bankası olarak hizmet veriyor. Polonya’daki ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabiliyorsunuz.

Üretim veya ihracat yaptığınız sektör ile ilgili veriler henüz “Forie DataBank”a yüklenmemişse, TurkishExporter / Forie’de kurumsal müşteri temsilcinizle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca TurkishExporter kurumsal üyesi iseniz, temsilcinizden GTIP / HSCODE ve konşimento bilgilerini de talep edebilirsiniz.