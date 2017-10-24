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Polonyalı firma fason giyim ve aksesuarlar ürettirmek istiyor

Polonya’dan irtibata geçen bir firma, hazır giyim ürünleri ve aksesuarları ile bavul, valiz çeşitlerini kendi tasarımlarına göre fason üretebilecek Türk firmalar aradıklarını beyan etmiştir.

Polonyalı firma fason giyim ve aksesuarlar ürettirmek istiyor
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Polonya’dan irtibata geçen bir firma, hazır giyim ürünleri ve aksesuarları ile bavul, valiz çeşitlerini kendi tasarımlarına göre fason üretebilecek Türk firmalar aradıklarını beyan etmiştir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

My name is Joanna and Im working for **** company, owner some brands.
We are looking for manufacturers for our designs including:
- clothes
- luggage ( bags, backbags, sportbags)
- acessories (hats, scarfs, gloves)
Best regards
Joanna

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/370571_sportwear-and-accessories-private-label-demand-from-poland

Bu ihracat fırsatı/talebine erişmek istiyorsanız; %80 oranına çıkan hibe desteklerinden, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) toplu üyelik desteği kapsamında yararlanabilirsiniz. Lütfen bilgi için form doldurunuz ve 444 23 99’u arayıp bilgi isteyiniz.
Başvuru Formu Linki : https://turkishexporter.net/tr/contact 

Polonya turkishexporter aksesuar ihracat giyim

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