Polonyalı firma izosiyanat düzenli ithal edecek

19 Şubat 2018

Polonyalı bir firma,aylık 200 ton düzenli olarak poliüretan hammaddesi izosiyanat ithal etmek istediklerini beyan etmiştir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Poland based company want to buy MDI/isocyanate chemical regularly

Dear Sir/ Madam,



We are looking for MDI/ isocyanate/ used in the production of PU rigid foam- equivalent of Desmodur 44V20L or Voranate 220.

Demand: Approx.20MT/ month.

Please, inform us kindly if you are in a position to supply us with such product.

Send your price idea together with term of payment and delivery time.



With best regards,

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/384940_poland-based-company-want-to-buy-mdi-isocyanate-chemical-regularly

Bu ihracat fırsatı/talebine erişmek istiyorsanız; %80 oranına çıkan hibe desteklerinden, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) toplu üyelik desteği kapsamında yararlanabilirsiniz. Lütfen bilgi için form doldurunuz ve 444 23 99’u arayıp bilgi isteyiniz.

Başvuru Formu Linki : https://turkishexporter.net/tr/contact